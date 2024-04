Złapali go jeszcze w kosmosie! Izrael niszczy irański pocisk 100 km nad Ziemią

Izrael zaczyna "kosmiczne" starcia

Po pierwsze, nadlatujący pocisk musi zostać wykryty za pomocą radaru lub satelity, następnie wystrzeliwany jest pocisk przechwytujący, kierowany danymi z naziemnego radaru i ewentualnie czujników pokładowych. Musi on zlokalizować cel w przestrzeni kosmicznej i zderzyć się z nim, co często porównuje się do trafienia pocisku innym pociskiem - mówiąc krótko, cały proces wymaga dokładnych obliczeń, by idealnie dopasować się do prędkości, trajektorii i wysokości nadlatującego pocisku. Oznacza to, że trudno o "czyste trafienie", ale nawet jeśli pocisk nie zostanie zniszczony, to często już samo uszkodzenie wystarczy, by ograniczyć zagrożenie i umożliwić działanie innym systemom obrony.

Jeśli świadkowie mają rację i Izrael faktycznie zneutralizował irańską rakietę ponad 100 km nad Ziemią, to zdaniem ekspertów BulgarianMilitary.com możemy mieć do czynienia z pierwszym przechwyceniem pozaatmosferycznym przeprowadzonym podczas prawdziwego konfliktu zbrojnego, bo najczęściej mówimy o tego typu sytuacjach w kontekście czysto teoretycznym lub co najwyżej testowym. Warto jednak pamiętać, że zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone dysponują niezbędnymi rozwiązaniami.