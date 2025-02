Trzecia rocznica inwazji na Ukrainie. Szwecja szykuje nową pomoc

O najnowszym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 1,2 mld koron szwedzkich (110 mln dolarów) donosił początkowo dziennik Svenska Dagbladet. Dziś rano (24.02) potwierdził to szwedzki minister obrony Pål Jonson. Do realizacji tej pomocy upoważniona została szwedzka Administracja Materiałów Obronnych, która ma od firm zbrojeniowych zakupić konkretny sprzęt, jaki trafi do Ukrainy. Jednym z nich są nowe systemy przeciwlotnicze Tridon Mk2 od BAE Systems w nieokreślonej liczbie. Broń ta może być wykorzystana do niszczenia rosyjskich dronów zarówno przy kontynuacji działań wojennych, jak i ochrony ewentualnego zawieszenia broni.

- Dziś Szwecja może ogłosić, że nowe systemy obrony powietrznej o wartości 1,2 miliarda koron szwedzkich trafią do Ukrainy w ramach 18. pakietu. Obejmuje on między innymi nowy system przeciwlotniczy TRIDON Mk2. Może on pomóc w obronie przed dronami, pociskami manewrującymi, samolotami i pojazdami opancerzonymi. Po trzech latach wojny Rosja nie była w stanie pokonać Ukrainy. Mimo to rosyjska agresja i okupacja trwają nadal. Musimy nadal wspierać Ukrainę - zapowiedział na platformie X minister Pål Jonson.

Rozwiń

Tridon Mk2 dla Ukrainy

Jak zapewnia BAE Systems, Tridon Mk2 może uzupełnić droższe rakietowe systemy obrony powietrznej, zapewniając tańsze rozwiązanie do ochrony nieba, ale także niszczenia wielu celów lądowych. Tridon Mk2 zaprezentowano w czerwcu 2024 roku na targach Eurosatory 2024 w Paryżu. Już wcześniej BAE Systems sugerowało, że ten system idealnie sprawdzi się podczas walk na Ukrainie z falami rosyjskich dronów. Może zostać umieszczony przy kluczowej infrastrukturze lub w większych miastach.

Co potrafi Tridon Mk2

Głównym założeniem konstrukcji Tridon Mk2 jest uniwersalność i taniość rozwiązania. To de facto znana od ponad 80 lat armata Boforsa kalibru 40 mm, zmodernizowana do współczesnych standardów. Umieszczona jest w specjalnej wieży na podwoziu ciężarówki Scania G460 6x6. Cały system wieżowy ma ważyć ok. 2300 kilogramów i jest tak skonstruowany, aby nie generować zbytnich odchyłów przy strzelaniu.

Uzbrojeniem armaty 40 mm w systemie jest pocisk programowalny 3P, który stanowi główny element wyróżniający system Tridon Mk2 na tle konkurencji. Wystrzeliwany z prędkością 1012 m/s i może razić cele na odległość do 12 kilometrów. Armata wyposażona jest w dwa magazynki, zawierające odpowiednio 30 nabojów w magazynku głównym i 70 nabojów w magazynku dodatkowym. Szybkostrzelność wynosi 300 pocisków na minutę. Podstawowo system kierowania ogniem na Tridon Mk2 to Hawkeye dostarczony przez Chess Dynamics UK.

BAE Systems zapewnia, że Tridon Mk2 może niszczyć różnej maści drony, pociski balistyczne i manewrujące, samoloty, śmigłowce czy lekko opancerzone pojazdy bądź piechotę. Sam Tridon Mk2 może być mocno modyfikowany pod kątem podwozia lub wykorzystywanej elektroniki. Znana specyfikacja oparta jest o prototyp zaprezentowany na Eurosatorach, który był testowany w centrum Boforsa. Tridon Mk2 może współpracować z różnymi radarami przeciwlotniczymi. Ukraińcy mogą go więc zestroić np. z radarami używanymi na zachodnich systemach Patriot czy IRIS-T.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press