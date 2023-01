Airpodsy od Apple są emejzin, ale czy działają z Androidem?

Co to są airpodsy?

Pierwsza generacja słuchawek bezprzewodowych AirPods od Apple ujrzała światło dzienne we wrześniu 2016 roku. Przez ponad 6 lat na rynku pojawiły się trzy generacje podstawowego modelu AirPods oraz dwie generacje AirPods Pro. Słuchawki od giganta z Cupertino wywarły nie tylko pozytywne wrażenie na użytkownikach i branży technologicznej, ale również wpisały się w mocny trend poprzedniej dekady, jakim było właśnie używanie bezprzewodowych słuchawek dousznych.

Z każdą kolejną generacją AirPods wprowadzaną na rynek Apple wdrażało zmiany, które miały wpływać na użytkowanie ich produktu. W drugiej generacji poprawiono wydajność dzięki użyciu nowego chipsetu (z W1 na H1), o 30% zredukowano opóźnienia, zwiększono wytrzymałość, co pozwoliło na rozmawianie na słuchawkach o godzinę dłużej, a także wprowadzono głosową aktywację inteligentnego asystenta — Siri.

Trzecia generacja AirPods, której premiera miała miejsce w październiku 2022 roku, jest już coraz bardziej zbliżona do modelu Pro. Są odporne na wodę i pot oraz jeszcze bardziej wytrzymałe (20% więcej czasu słuchania muzyki). W kwestii jakości dźwięku w AirPods trzeciej generacji pojawiły się takie elementy jak specjalny przetwornik, wzmacniacz oraz spersonalizowany dźwięk przestrzenny. Dodatkowo dostępna jest również adaptacyjna korekta, czyli EQ. W porównaniu z AirPods Pro brakuje w nich przede wszystkim aktywnej redukcji hałasu.

Oferowane przez Apple słuchawki AirPods Pro doczekały się do tej pory dwóch generacji. Pierwsza zadebiutowała na rynku w październiku 2019, a druga — we wrześniu 2022. Największa różnica między podstawowymi modelami a AirPods Pro to sposób użytkowania. Zwykłe AirPods są słuchawkami dousznymi, a wersja Pro — dokanałowymi. Największym plusem AirPods Pro jest na pewno funkcja aktywnej redukcji hałasu. Dzięki temu rozmowy czy słuchanie muzyki będzie na znacznie wyższym poziomie.

W AirPods Pro drugiej generacji Apple wprowadziło kilka zmian mający poprawić wydajność. Należy do nich między innymi zmiana chipsetu z H1 na H2 oraz umieszczenie chipu U1 w etui ładującym. Dzięki temu czas słuchania na jednym ładowaniu wzrósł z 4,5 do 6 godzin. Ulokowanie dodatkowego chipsetu w etui pozwala na korzystanie z funkcji Find My już nie tylko na słuchawkach, ale również na etui ładującym.

Komunikacja AirPods z urządzeniami takimi smartfon, tablet czy komputer odbywa się za pomocą interfejsu Bluetooth. Łączenie słuchawek z innymi sprzętami Apple jest oczywiste. Co jednak w przypadku, gdy mamy telefon z Androidem? Czy jest możliwość połączenia sprzętów działających na różnych systemach? Okazuje się, że można, jednak trzeba liczyć się z kilkoma utrudnieniami.

Przed połączeniem AirPodsów z Androidem należy pamiętać o włączeniu Bluetooth w ustawieniach telefonu. Następnie otwieramy etui ładujące i wyjmujemy słuchawki. Z tyłu pudełka znajduje się przycisk, który należy przytrzymać przez kilka sekund do czasu ujrzenia białego światła. Oznacza to, że AirPods są w trybie parowania.

Wracamy do telefonu, znajdujemy pasek Funkcje i powiadomienia, a następnie przytrzymujemy ikonę Bluetooth. W nowym oknie otworzy się lista urządzeń, które możemy połączyć z naszym smartfonem. Wystarczy kliknąć pozycję AirPods i poczekać kilka sekund. Jeśli proces parowania zakończył się sukcesem, na ekranie zobaczymy odpowiedni komunikat.

Po udanym połączeniu użytkownik będzie mógł bez problemu korzystać z AirPods do słuchania muzyki, oglądania filmów czy też dzwonienia. Co w takim razie jest niedostępne? Przede wszystkim po połączeniu słuchawek z Androidem nie ma możliwości dostępu do ich ustawień. Zostaną one od początku ustawione jako domyślne i nie będzie można ich zmienić. Kolejna funkcja, jaka będzie niedostępna na Androidzie to automatyczne zatrzymywanie dźwięku w momencie wyjęcia AirPods z uszu. Jednak jakość dźwięku słuchawek AirPods czy AirPods Pro jest identyczna zarówno na iOS, jak i na Androidzie.