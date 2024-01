PKP Intercity zeszły rok może zaliczyć do bardzo udanych. Przewoźnik miał rekordową liczbę pasażerów w 12-miesięcznym ujęciu. Ponadto coraz większą popularnością wśród klientów cieszy się jego aplikacja mobilna na telefony. Firma przygotowała dla niej aktualizację, gdzie wprowadzono przydatne nowości.

Nowe funkcje w aplikacji PKP Intercity dla biletów okresowych

Klienci PKP Intercity mogą oczywiście nadal kupować bilety okresowe w tradycyjny sposób, czyli w kasach. Niestety rezerwacja wiązała się dotychczas m.in. z koniecznością pobrania ze strony przewoźnika lub udania się do kasy. Od 8 stycznia wprowadzono duże uproszczenie w tym systemie i stało się to możliwe z poziomu aplikacji mobilnej.

Zdjęcie Aplikacja PKP Intercity dostaje nowości dla biletów okresowych / PKP Intercity / materiały prasowe

Firma wprowadziła również ułatwienie dla właścicieli Kart Intercity i biletów okresowych. Związane są one z możliwością dokupienia biletu dla roweru, psa lub bagażu wraz z rezerwacją. To kolejny krok w kierunku klientów, który upraszcza dostęp do tego typu opcji.

Nowa wersja aplikacji PKP Intercity z wymienionymi wyżej udoskonaleniami jest już udostępniana. Nowe opcje wprowadzono zarówno do wersji na Androida, jak i iOS. Oprogramowanie jest dostępne do pobrania za darmo z poziomu sklepów Google Play oraz App Store.

Nowości następstwem dużego zainteresowania ze strony podróżnych

W ubiegłym roku sprzedaliśmy dzięki aplikacji blisko 3 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln zł. To dla nas wyraźny sygnał, by dalej rozwijać ten kanał sprzedaży zdalnej. Dlatego wprowadzamy kolejne ułatwienia dla podróżnych, tym razem w obszarze biletów miesięcznych i kart przeznaczonych dla firm. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby pasażerów i staramy się do nich dostosować. Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity

PKP Intercity sprzedaje bilety także poprzez platformy partnerów. Są to m.in. KOLEO, e-podróżnik, Skycash, Jakdojade.pl czy mPay. W ten sposób udało się sprzedać ponad 8 mln biletów o wartości blisko 350 mln zł. Przewoźnik wyjaśnia, że praca z partnerami również jest rozwijana, o czym świadczy zwiększenie ich liczby. Później w tym roku bilety na pociągi mają być dostępne także poprzez Infobus oraz eTravel.