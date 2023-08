Apple potwierdza datę premiery iPhone'ów 15. Jakie inne produkty zobaczymy?

Smartfony iPhone 15 są w ogniu przecieków od dłuższego czasu. Już jakiś czas temu po sieci zaczął krążyć termin związany z datą premiery nowych telefonów. Teraz Apple go potwierdziło. Kiedy odbędzie się najbliższa konferencja giganta z Cupertino?

Konferencja Apple 12 września

Najbliższa konferencja Apple odbędzie się 12 września i tego dnia zobaczymy nowe produkty. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu w Polsce i będzie je można oglądać na żywo. Event odbędzie się w Steve Jobs Theater w Apple Park, czyli obecnej siedzibie firmy w kalifornijskim Cupertino.

Zdjęcie Najbliższa konferencja Apple została zaplanowana na 12 września / Apple / materiały prasowe

Najbliższe wydarzenie Apple upłynie nam pod hasłem "Wonderlust", a więc powinniśmy spodziewać się "cudów". Oczywiście jedynie w przenośni, ale firma na pewno zaprezentuje różne produkty, które to zaczną trafiać do sprzedaży od września. Czego powinniśmy się spodziewać, a na jakie nowości poczekamy dłużej?

Najbliższa konferencja to nie tylko iPhone 15

Smartfony z serii iPhone 15, których ma być cztery, to główny gwóźdź programu wrześniowej konferencji Apple. Telefony otrzymają złącza USB C oraz ekrany z dynamicznymi wyspami. Spodziewajmy się też innych ulepszeń względem zeszłorocznych modeli i nowych kolorów obudowy. Niestety wiele wskazuje też na to, że czekają nas podwyżki cen w przypadku droższych modeli Pro. Mają one podrożeć o co najmniej 100 dol., co w kraju przełoży się kwoty wyższe o kilkaset złotych.

W trakcie wrześniowej konferencji zobaczymy także smartwatche Apple Watch series 9 oraz Ultra 2. generacji, które przede wszystkim mają otrzymać znacznie lepszy procesor. Następnie mamy słuchawki AirPods, które będą sprzedawane z pudełeczkiem wyposażonym w interfejs USB C. Widzimy, że firma na dobre odchodzi od przestarzałego portu Lightning. Być może zobaczymy także jakieś nowe modele iPadów.

Jeśli jednak czekamy na nowe komputery Mac z chipem Apple M3, to będziemy musieli obejść się smakiem. Plotki mówią o tym, że ich premiera odbędzie się w późniejszym terminie. Możliwe, że w trakcie innej konferencji, która może zostać zoorganizowana w drugiej połowie października.