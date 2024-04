eDO App z dużą aktualizacją. Aplikacja dostała liczne nowości

eDO App to aplikacja mobilna stworzona przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, która ciągle jest rozwijana. W sklepie App Store została wprowadzona jej duża aktualizacja z numerkiem 1.2.0. Spodziewajmy się, że wkrótce otrzymają ją również właściciele telefonów z Androidem. Co nowego wprowadza uaktualnienie platformy?

Aktualizacja aplikacji eDO App z nowościami

Aktualizacja eDO App z numerkiem 1.2.0 jest spora i dodaje dużo nowości. Na szczególną uwagę zasługuje nowa usługa akceptacji transakcji e-dowodem, co pozwala na walidację danych klienta z takim dokumentem tożsamości. Następnie mamy odświeżony ekran, na którym prezentowane jest pomyślne zakończenie operacji.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w nowej aktualizacji eDO App dodała także ponowienie na ekranie, który jest wyświetlany w przypadku napotkania błędu podczas odczytu e-dowodu lub paszportu. Skoro jesteśmy już przy drugim z wymienionych typów dokumentów, to warto wspomnieć o ulepszeniach wprowadzonych w procesie odczytu zagranicznych paszportów.

W oficjalnym wykazie zmian aplikacji eDo App 1.2.0 wspomina się również o wprowadzeniu nowej animacji pomocy przykładania e-dowodu, dodaniu informacji o usłudze weryfikacji biometrycznej w sekcji poświęconej poznawaniu aplikacji czy poprawkach błędów i ułatwień dostępu.

Nowa wersja eDO App na razie dla iPhone'ów

Jak już wspomnieliśmy, aktualizacja aplikacji eDO App w pierwszej kolejności trafiła do sklepu Apple, skąd mogą ją pobierać właściciele iPhone'ów. W przypadku wersji na Androida w platformie Google Play obecnie widnieje informacja o wydaniu z numerkiem 1.1.6. Nowe uaktualnienie pewnie pojawi się tam w niedługim czasie. Na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać.

eDO App to aplikacja, która pozwala na wygodne oraz bezpieczne potwierdzanie tożsamości i składanie podpisów cyfrowych. Dzięki niej z e-dowodu można korzystać w internecie. Oprogramowanie jest cały czas rozwijane. Jakiś czas temu wprowadzono do platformy wsparcie dla rozwiązań biometrycznych twarzy, co ułatwia korzystanie w instytucjach z e-dowodu lub paszportu z warstwą elektroniczną.

