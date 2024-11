Spis treści: 01 Ustawienia aparatu w smartfonie. Tryb nocny, ISO, czas naświetlania

Ustawienia aparatu w smartfonie. Tryb nocny, ISO, czas naświetlania

Prawdopodobnie większość smartfonów dostępnych obecnie na rynku ma wbudowany tryb nocny, który pozwala na robienie udanych zdjęć po zmroku. Mając takie urządzenie, wystarczy otworzyć odpowiedni tryb w interfejsie, a następnie sfotografować wybrany obiekt bądź scenerię. To jeden z najprostszych sposobów na robienie zdjęć w warunkach ograniczonego światła. Aparat automatycznie dobiera wszystkie ustawienia, a nam pozostaje jedynie wcisnąć przycisk.

Korzystając z trybu nocnego, nie mamy jednak całkowitej kontroli nad intensywnością odszumiania czy długością naświetlania. Z tego względu, chcąc zrobić zdjęcie w nocy, niektóre osoby decydują się na skorzystanie z ustawień manualnych bądź (w zależności od konkretnego telefonu) trybu Pro.

Ustawienia manualne bądź tryb Pro pozwalają samodzielnie dostosować między innymi czułość ISO i czas naświetlania. Zwykle pozwalają na uzyskanie lepszej jakości zdjęć, jednak trzeba zaznaczyć, że ich zrobienie może okazać się trudniejsze, a ponadto może wymagać statywu. Przy mniej oświetlonych miejscach zazwyczaj dobiera się wartości ISO większe od 400 (choć nie jest to takie oczywiste – im większe ISO, tym więcej szumów będzie na zdjęciu, wobec czego warto samodzielnie poeksperymentować z ustawieniem przy różnym świetle).

Sprawa wygląda podobnie z czasem ekspozycji – gdy do aparatu "wpada" mniej światła, to wówczas czas naświetlania powinien być dłuższy. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku fotografowania ugwieżdżonego nieba. Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji poziom ISO z reguły powinno się ustawić na mniejszą wartość, jednak z uwagi na specyfikę konkretnych sprzętów, należy popróbować z różnymi ustawieniami, by uzyskać zadowalający efekt.

Stabilizacja obrazu. Zaopatrz się w statyw

Jak już zostało wcześniej wspomniane, korzystanie z trybu manualnego w smartfonie w celu zrobienia nocnych zdjęć może wymagać od użytkownika zastosowania statywu w celu stabilizacji obrazu. W przeciwnym razie zdjęcia wyjdą rozmazane. Na rynku dostępnych jest wiele statywów ze specjalnymi uchwytami na telefon, dzięki którym nocne fotografie wyjdą zdecydowanie lepiej.

Nie mając statywu również możemy zrobić udane zdjęcie nocą. Jednak wówczas należy znaleźć odpowiednią podpórkę dla telefonu. Smartfona można, chociażby oprzeć o murek. Warto jednak zachować ostrożność, by przez przypadek nie zniszczyć drogocennego sprzętu.

Edycja zdjęć nocnych. W ten sposób poprawisz ich jakość

Po zrobieniu kilku zdjęć nocnych warto wyciągnąć z nich to, co najlepsze. W tym celu trzeba zabrać się za ich edycję. Możemy to zrobić korzystając z aplikacji takich jak Lightroom czy Snapseed. Edytując zdjęcia nocne należy zwrócić uwagę na balans bieli, jasność, kontrast czy cienie. Niektóre z edytorów pozwalają również na usuwanie szumów ze zdjęć.

Często zdarza się, że chwila pracy w edytorze zdjęć pozwala zupełnie odmienić fotografię wykonaną w nocy. Z tego względu warto poświęcić nieco czasu, by uzyskać jak najlepszy efekt.

Zdjęcie Nocny widok na Pałac Królewski / 123RF/PICSEL

Inspiracje na zdjęcia nocne. Uchwyć piękno natury lub światła miasta

Okazji do zrobienia świetnych zdjęć po zmroku jest naprawdę mnóstwo. Chcąc sfotografować niezapomnianą scenerię, warto przejść się na krótki spacer po mieście. Niektóre zabytkowe budynki są podświetlone w nocy, dzięki czemu można uzyskać naprawdę ciekawy efekt na zdjęciach. W oświetlonych uliczkach (szczególnie na rynkach większych miast) również można uchwycić zachwycające ujęcia.

Miłośnicy natury mogą udać się za miasto, by uwiecznić na zdjęciu krajobrazy skąpane w świetle księżyca i gwiazd. Należy wówczas zabrać ze sobą statyw, który pomoże w fotografii z długim naświetlaniem. W miejscach oddalonych od miejskich źródeł światła, można nawet uchwycić drogę mleczną. Warto jednak wcześniej sprawdzić prognozę pogody i upewnić się, że niebo nie będzie zachmurzone. W przeciwnym razie z udanego zdjęcia nici.