Na urządzeniu z Androidem należy uruchomić aplikację Pliki i następnie wskazać katalog do przesłania oraz przytrzymać go palcem. Następnie należy stuknąć ikonę Udostępniania w pobliżu w prawym górnym rogu i rozpocząć transfer danych z wybranym urządzeniem. Nie musi to być wyłącznie inny telefon z Androidem, bo mogą to być również komputery z systemami operacyjnymi Windows lub Chrome OS.

Nowa funkcja z Androida w aplikacji Pliki

Warto dodać, że testy tego rozwiązania Google zaczęło prowadzić wcześniej w tym roku. Pierwsze raporty na ten temat pochodzą z maja. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że opcja działa tylko w połączeniu z aplikacją Pliki na Androida. W innych menedżerach danych nie znajduje na razie zastosowania. Co nie zmienia faktu, że można sobie z tym poradzić na inne sposoby. Na przykład skompresować różne dane do jednego pliku zip i następnie przesłać go na inne urządzenie.

Apple również rozwija własne "udostępnianie w pobliżu". AirDrop w tym roku otrzyma sporo nowych opcji. Wraz z aktualizacją iOS 17 na telefonach z logo nadgryzionego jabłka będzie można szybciej inicjować przesyłanie danych czy też łatwo udostępniać kontakty. W tym celu trzeba będzie tylko zbliżyć iPhone'a do innego telefonu z iOS lub też zegarka Apple Watch. Wszystkie te nowości mają zostać wprowadzone jesienią.

