InPost do tej pory miał w cenniku trzy rozmiary dla nadawanych przesyłek. Teraz popularny dostawca paczek poinformował o dodaniu czwartej opcji. Przypadnie ona do gustu tym z was, którzy szukają sposobu na nadawanie małych przesyłek za niewielką opłatą.

Mini Paczka opcją dla szukających, jak tanio nadać małe przesyłki

InPost wprowadził czwarty rozmiar dla przesyłek, który został nazwany Mini Paczką. Jak nietrudno się domyślić, jest to usługa skierowana do osób szukających sposobu na nadawanie przesyłek o małych gabarytach. Mogą to być na przykład listy, ale nie tylko.

Reklama

InPost wyjaśnia, że wymiary przesyłki nadawanej z opcją Mini Paczka muszą zawierać się w przedziale od 10 × 15 cm do 4 × 23 × 40 cm. Ponadto jej waga nie może przekraczać 3 kg. Ta zmiana jest istotna względem "małych" przesyłek nadawanych u tego dostawcy, bo mogły one ważyć nawet 25 kg.

Chcesz wysłać list lub dokument? Ktoś zostawił u Ciebie ładowarkę do telefonu i bardzo na nią czeka? A może chcesz oddać znajomemu książkę, którą przetrzymujesz zdecydowanie za długo, a nie macie czasu się spotkać? W Mini paczce nadasz niewielkie przedmioty za niewielkie pieniądze i paczka dotrze do adresata już na drugi dzień! czytamy w komunikacie InPost

Ile kosztuje Mini Paczka w firmie InPost?

Usługa Mini Paczka została wyceniona przez InPost na kwotę 11,99 zł w przypadku nadania w Paczkomacie i odbiorze w tego typu punkcie. Natomiast dostawa kurierem jest droższa i wiąże się z wydatkiem 14,99 zł. Jest to więc o 5 zł mniej w porównaniu do cen usług dla dotychczasowych małych paczek.

Zdjęcie Mini Paczka jest już dostępna w aplikacji InPost Mobile. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Nie jest to najtańsze rozwiązanie na rynku. Nadanie listu poleconego w placówce Poczty Polskiej jest o kilka zł tańszą usługą (dla przesyłek ekonomicznych). Co nie zmienia faktu, że Polacy przyzwyczaili się do Paczkomatów i nowa opcja z pewnością znajdzie zainteresowanie wśród klientów, którzy preferują taki sposób nadawania przesyłek. Firma dodaje, że etykietę można stworzyć bezpośrednio w aplikacji i bez wychodzenia z domu. Natomiast samo umieszczenie paczki możliwe jest bez kolejek przez 24 godziny oraz siedem dni w tygodniu.

Mini Paczka jest już dostępna i można z niej skorzystać w aplikacji InPost Mobile dostępnej na urządzenia z systemami Android oraz iOS i telefony marki Huawei (z AppGallery). Wkrótce usługa zapewne pojawi się także na stronie internetowej firmy, skąd również można nadawać przesyłki.