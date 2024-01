Mapy Google dostają ciekawą nowość w trybie nawigacji

Mapy Google oferują specjalny tryb nawigacji, który ciągle jest rozwijany. Firma myśli o nowej funkcji dla tego rozwiązania, o czym świadczy uruchomienie programu pilotażowego. Co to za nowość? Jest to rozwiązanie, które w popularnej aplikacji znajduje się od jakiegoś czasu, ale nie podczas nawigowania.

Mapy Google w trybie nawigacji z budynkami 3D

Google rozpoczęło testować w Mapach funkcję budynków 3D, które wyświetlają się w trakcie korzystania z trybu nawigacji. Taka nowość pojawia się w aplikacji mobilnej na smartfony oraz podczas użytkowania Androida Auto. Na razie jest to jednak program pilotażowy. To oznacza, że dostęp do takiej funkcji mają na razie nieliczni użytkownicy. Zmiany widać na poniższym zrzucie ekranowym, który został udostępniony przez jednego z użytkowników serwisu Reddit.

Zdjęcie Budynki 3D w nawigacji z aplikacji Mapy Google / Reddit/u/seemebreakthis / materiał zewnętrzny

Same budynki 3D nie są w aplikacji Mapy Google nowością, bo takie rozwiązanie wprowadzono do platformy już wcześniej. Jednak domyślnie są one niewidoczne. Można je włączyć za sprawą specjalnej warstwy na mapach. Warto dodać, że w trybie nawigacji do tej pory nie były dostępne aż do teraz.

Na razie nie wiadomo, kiedy taka nowość pojawi się w aplikacji Mapy Google u wszystkich użytkowników. Program pilotażowy może potrwać od kilku tygodni do nawet wielu miesięcy, co warto mieć na uwadze. Na podstawie uzyskanej w trakcie testów opinii firma zdecyduje, w jakiej formie wdrożyć nowe rozwiązanie na stałe.

Nowości w ostatnim czasie nie brakuje

Tryb nawigacji z Map Google w ostatnim czasie został dozbrojony w wiele ciekawych funkcji. Na uwagę zasługuje m.in. dodanie limitów prędkości na drogach w naszym kraju, co wcześniej nie było dostępne i taka zmiana ucieszyła rodzimych użytkowników. Niestety pojawiły się także rozwiązania, które spotkały się z mieszanym odbiorem.

Mapy Google niedawno otrzymały także nową kolorystykę, która upodobniła aplikację pod tym względem do konkurencyjnej platformy Apple. Te zmiany nie spodobały się wszystkim użytkownikom i wiele osób chętniej widziałoby poprzedni widok. Klamka jednak zapadła i trzeba przyzwyczaić się do obecnego wyglądu, bo ten pewnie wcześnie ponownie nie zostanie zmodyfikowany.