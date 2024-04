Messenger dostaje nowości. Część z nich Meta zapożyczyła z WhatsApp

Messenger to popularny komunikator, który otrzymuje kilka ciekawych nowości. Wśród nich jest m.in. wsparcie dla zdjęć w jakości HD, które Meta wcześniej wprowadziła do aplikacji WhatsApp. Nowe funkcje z Messengera przypadną również do gustu tym z was, którzy przesyłają do znajomych duże pliki.

Zdjęcie Messenger dostaje nowości. Część z nich Meta zapożyczyła z WhatsApp. / 123rf.com / 123RF/PICSEL