Od marca w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe przepisy, które obejmą również gigantów technologicznych i ci obecnie szykują się na te zmiany. Wśród nich jest także firma Meta, czyli właściciel Facebooka oraz komunikatorów Messenger i WhatsApp. Pierwsza z aplikacji zaczęła wyświetlać użytkownikom komunikat z ważnym pytaniem, którego nie da się pominąć.

Messenger pyta użytkowników o sposób korzystania. Co zrobić?

Jeśli korzystacie z komunikatora Messenger przy użyciu konta Facebooka, co jest możliwe od lat, to po uruchomieniu aplikacji zobaczycie (lub nastąpi to w bardzo niedługim czasie) widoczny niżej komunikat.

Zdjęcie Messenger prosi użytkowników o podjęcie wyboru. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Komunikator pyta użytkowników o wybór sposobu korzystania z Messengera. Dotykając przycisk Rozpocznij zostaną wyświetlone dostępne opcje. Można zdecydować się na użytkowanie aplikacji z dotychczasowym kontem Facebooka lub też stworzyć nowe. Ponadto w prawym górnym narożniku okna znajduje się menu z trójkropkiem. Tam ukryto dodatkową opcję, którą jest możliwość wylogowania się z platformy dla dotychczasowego konta.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Messengera z użyciem dotychczasowego konta na Facebooka, to w kolejnym ekranie zostaną wyświetlone informacje z podsumowaniem, gdzie Meta nadmienia o braku zmian w korzystaniu z platformy. Oczywiście w dowolnej chwili można dokonać modyfikacji w użytkowaniu aplikacji, co jest możliwe z poziomu ustawień.

Podjęcie decyzji w aplikacji jest konieczne

Niestety nie ma możliwości pominięcia tego komunikatu. Użytkownicy muszą podjąć decyzję dotyczącą korzystania z Messengera, bo w przeciwnym wypadku nie będzie istniała sposobność dalszego korzystania z aplikacji. Jej funkcjonalność zostaje przywrócona dopiero po dokonaniu wyboru. Do tego czasu nie można wysyłać wiadomości czy przeglądać dotychczasowych czatów.

Jeśli więc Messenger wyświetla nam takie okno, to trzeba się zdecydować. Oczywiście wybór dotychczasowego konta na Facebooka będzie skutkować tym, że nadal będziemy udostępniać powiązane z nim dane firmie Meta, która to następnie może je wykorzystywać w zgodzie z obowiązującym regulaminem. Chociażby pod kątem prezentowanych reklam.