W trakcie środowej konferencji poświęconej najbliższym pracom Sejmu marszałek Szymon Hołownia wspomniał o nowym oprogramowaniu na telefony, które przygotowuje rząd. To aplikacja konstytucyjna, która powinna zostać udostępniona w niedługim czasie. Jakie informacje ujawniono?

Aplikacja konstytucyjna zapowiedziana przez marszałka Szymona Hołownię

Szymon Hołownia wspomniał o nowej aplikacji w trakcie konferencji i powiedział, że skoro już to zrobił, to przestało to być w zasadzie tajemnicą. To pierwszy raz, gdy ktoś z obozu koalicji rządzącej przekazał informacje o takim oprogramowaniu na smartfony. Do czego ma służyć tajemnicza aplikacja konstytucyjna?

Z informacji przekazanych przez Szymona Hołownię wynika, że nowa aplikacja rządowa ma zawierać cyfrową wersję Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Oprogramowanie ma umożliwiać szybkie odnajdywanie stosownych artykułów z wszystkich 13 rozdziałów. Pomoże w tym wbudowana wyszukiwarka, która umożliwi wpisywanie fraz kluczowych.

Obecnie trwają prace nad nową aplikacją i wiemy, że ma ona trafić do sklepów na popularne smartfony (a więc zapewne do Google Play oraz App Store) w niedługim czasie. Jeśli prace będą przebiegały w odpowiednim trybie, to może to nastąpić jeszcze w lutym, ale konkretnej daty Szymon Hołownia nie podał. Na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać. Wysłaliśmy zapytanie o dodatkowe informacje do resortu. Gdy tylko uzyskamy odpowiedź, to jej treść umieścimy w artykule.

To nie pierwsza rządowa aplikacja

Nowa aplikacja konstytucyjna z pewnością pozwoli wielu osobom na lepsze zapoznanie się z najwyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. To nie pierwsze oprogramowanie na smartfony, które przygotował rząd. Tutaj prym wiedzie z pewnością mObywatel, z którego korzystają w Polsce miliony rodaków.

mObywatel odniósł wielki sukces i jest ciągle rozwijany. W tym roku w platformie ma pojawić się sporo nowych funkcji. Wśród nich są moduł Stłuczka, który umożliwi szybkie przygotowanie raportu z wydarzenia drogowego. Następnie mamy możliwość rejestracji samochodu z poziomu aplikacji czy moduł Moja firma, który ma grupować najważniejsze informacje i dokumenty związane z prowadzoną działalnością.

Wymienione wyżej nowości zostaną wprowadzone w nadchodzących miesiącach. Od niedawna w mObywatelu istnieje możliwość zastrzegania numeru PESEL, a ostatnia aktualizacja platformy (udostępniona kilka dni temu) wprowadziła możliwość zmiany położenia elementów wyświetlanych na pulpicie.