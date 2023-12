Na rynku są już produkty, które ułatwiają komunikowanie się w różnych językach na żywo. Dobrym przykładem są tutaj iPhone'y, które mają wbudowanego tłumacza. Sięganie po telefon w takich sytuacjach nie jest jednak idealnym rozwiązaniem. Samsung o tym wie i proponuje coś innego.

Samsung szykuje słuchawki, które przetłumaczą rozmowy na żywo

Azjatyckie media raportują, że Samsung pracuje nad kolejną generacją słuchawek bezprzewodowych z serii Galaxy Buds, które mają otrzymać nowe funkcje oparte na AI. Sztuczna inteligencja ma również odegrać duże znaczenie w przypadku nadchodzących smartfonów z serii Galaxy S24.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Samsunga mają wykorzystywać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję w trakcie rozmów na żywo. Będą one tłumaczone na zrozumiały dla użytkownika język. Będzie to możliwe zarówno w trakcie prowadzenia połączeń audio oraz wideo, jak i podczas rozmów prowadzonych z ludźmi twarzą w twarz.

Plotki mówią o tym, że ma to być bardziej zaawansowane rozwiązanie względem tego, co Google zaimplementowało we własnych słuchawkach bezprzewodowych Pixel Buds. W tym przypadku funkcja wymaga do działania telefonu połączonego z internetem. Natomiast u Samsunga ma to działać bez łączności z sieciami, a więc tłumaczenia będą odbywały się lokalnie.

Tłumaczenia także w smartfonach Samsung Galaxy S24

Sztuczna inteligencja ma odgrywać dużą rolę w produktach Samsunga na 2024 r. Koreańczycy potwierdzili już, że nadchodzące smartfony z serii Galaxy S24, które zostaną zaprezentowane światu w styczniu, otrzymają funkcję tłumaczenia na żywo. Rozwiązanie z kolejnych słuchawek bezprzewodowych będzie więc pewnie swoistym przedłużeniem tej opcji i po prostu wyciąganie telefonu z kieszeni wtedy stanie się zbędne.

Warto dodać, że na rynku istnieją już niewielkie urządzenia ułatwiające porozumiewanie się w obcych językach, ale implementacja takich rozwiązań w smartfonach i słuchawkach sprawi, że stanie się to powszechnie dostępne. Ponadto nie trzeba będzie nosić w kieszeniach dodatkowego sprzętu.

Nowa funkcja oparta na sztucznej inteligencji prawdopodobnie najpierw pojawi się w słuchawkach bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 3 Pro, których premiery spodziewamy się w 2024 r. Rozwiązanie pewnie nie trafi na starsze modele w postaci aktualizacji oprogramowania i chcąc z niego korzystać trzeba będzie wydać pieniądze na nową generację słuchawek. Dokładne plany koreańskiej firmy nie są jednak znane, a sam producent nie komentuje tych przecieków.