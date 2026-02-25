Spis treści: Samsung pozwala ukryć zawartość ekranu przed podglądaczami Nowość w Galaxy S26 Ultra. Czegoś takiego jeszcze nie było Maskowanie całego ekranu albo samych powiadomień

Samsung pozwala ukryć zawartość ekranu przed podglądaczami

Wiele osób poważnie traktuje kwestię prywatności, a ochrona danych w dzisiejszym świecie ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.

W dobie smartfonów, na których załatwiamy mnóstwo "wrażliwych" spraw, wpisujemy hasła i otwieramy pocztę, aplikacje bankowe oraz rządowe (np. mObywatel), nie chcemy, by zaglądały do nich osoby postronne czy nawet kamery monitoringu. Samsung wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzając do swojego nowego flagowca rozwiązanie, które nazwać można rewolucją w ochronie prywatności.

W nowej serii Galaxy S26, która już na początku marca trafi do klientów w Polsce, zostały zintegrowane zabezpieczenia na każdym poziomie architektury sprzętowej. Producent stawia na pełną przejrzystość i daje użytkownikom realną kontrolę nad ich zawartością, jednak to model Galaxy S26 Ultra przynosi najbardziej spektakularną innowację. Chodzi o wspomnianą technologię Privacy Display (Prywatny wyświetlacz), która pomoże ukryć zawartość ekranu przed wścibskimi podglądaczami.

Nowość w Galaxy S26 Ultra. Czegoś takiego jeszcze nie było

Privacy Display to pierwsze w branży mobilnej rozwiązanie oferujące ochronę prywatności bezpośrednio na poziomie pikseli. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych folii ochronnych, które na stałe pogarszają parametry obrazu, zintegrowana ze sprzętem technologia Samsunga pozwala zachować pełną jakość wyświetlania i doskonałe kąty widzenia, gdy funkcja pozostaje wyłączona.

Cała ta rewolucja polega na inteligentnym sterowaniu rozproszeniem światła przez piksele. Po aktywacji funkcji system sprawia, że treść pozostaje wyraźna i jasna dla osoby patrzącej na wprost, podczas gdy dla osób spoglądających z boku ekran staje się ciemny lub rozmyty. Przez to zawartość twojego wyświetlacza staje się dosłownie "tylko dla twoich oczu".

"Funkcja ta wykracza poza wszystko, co było dotychczas dostępne w urządzeniach mobilnych - sprzęt i oprogramowanie współpracują ze sobą, chroniąc prywatność bez pogorszenia jakości obrazu" - tłumaczy koreański gigant.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o codziennych sytuacjach w przestrzeniach publicznych, takich jak komunikacja miejska, windy czy kawiarnie. Co istotne, technologia działa niezależnie od orientacji urządzenia, zapewniając dyskrecję zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym.

Maskowanie całego ekranu albo samych powiadomień

Użytkownicy otrzymują przy tym szeroki wachlarz opcji personalizacji. System pozwala na automatyczne uruchamianie ochrony w konkretnych momentach, na przykład podczas wpisywania kodów PIN, haseł czy otwierania wybranych aplikacji. Użytkownik może ustawić, kiedy dokładnie Prywatny wyświetlacz ma się włączać i w jakim zakresie ma działać.

Privacy Display posiada różne stopnie ochrony. Tryb selektywny "Partial Screen Privacy" skupia się na maskowaniu wyskakujących powiadomień. Zaciemniony jest wtedy tylko "wrażliwy" fragment ekranu, a reszta pozostaje widoczna pod kątem. Z kolei tryb ścisłej ochrony prywatności "Maximum Privacy Protection" maksymalnie ogranicza widoczność pod kątem, gwarantując najwyższy poziom dyskrecji przy zachowaniu minimalnego zużycia energii.

Dzięki łatwemu dostępowi z poziomu panelu szybkiego wyboru można błyskawiczne ukryć wyświetlane treści przed wzrokiem ciekawskich gapiów. Funkcja jest o tyle bezkompromisowa, że nadal umożliwia swobodne oglądanie multimediów czy załatwianie prywatnych spraw nawet w zatłoczonym autobusie. Na chwilę obecną funkcja ta jest dostępna wyłącznie w modelu Galaxy S26 Ultra.

