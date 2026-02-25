Spis treści: Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Najbardziej zaawansowane słuchawki Samsunga Niespotykana jakość dźwięku i adaptacja do ucha użytkownika Pełna integracja z urządzeniami Galaxy i sztuczną inteligencją Nowość już dostępna w przedsprzedaży. Znamy polskie ceny

Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Najbardziej zaawansowane słuchawki Samsunga

Dzisiejszy event Galaxy Unpacked dał Samsungowi okazję do zaprezentowania urządzeń nowej generacji. Wcześniej w GeekWeeku pisaliśmy już o nowych smartfonach S26, S26+ oraz S26 Ultra, które lada chwila trafią na polski rynek, a teraz przejdziemy do drugiej zapowiedzi sprzętowej.

Tym razem jest to rzecz z segmentu premium audio. Chodzi oczywiście o Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro, których prezentacji właśnie się spodziewano. Zgodnie z komunikatem Samsunga jest to sprzęt audio wysokiej klasy i najbardziej zaawansowany technologicznie projekt tego typu w jego historii.

Nowa seria słuchawek dousznych Samsunga ma zapewniać niezrównaną ergonomię opartą o tzw. blade design. Powstał on w wyniku analizy setek milionów obrazów anatomicznych ludzkiego narządu słuchu oraz przeprowadzenia ponad 10 tys. symulacji.

Efektem tych prac jest smuklejsza i bardziej ergonomiczna obudowa z mniejszymi wkładkami, które gwarantują stabilność przez cały dzień. Ważnym detalem jest stabilizowana szypułka z metalowym wykończeniem i intuicyjnym polem dotykowym, co ułatwia sterowanie multimediami. Dopełnieniem słuchawek jest nie mniej designerskie, przezroczyste etui typu clamshell.

Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro różnią się pod względem konstrukcyjnym, co było celowym zabiegiem Samsunga, mającym na celu trafienie w gusta różnych odbiorców. Wariant Pro posiada budowę dokanałową, co przekłada się na maksymalną funkcjonalność i izolację, natomiast model standardowy stawia na konstrukcję otwartą, oferując swobodę i komfortowe odczucia podczas odsłuchu.

Oba warianty oferowane są w barwach matowej czerni i bieli, przy czym model Pro otrzymał dodatkową, ekskluzywną wersję w kolorze różowego złota, którą można nabyć jedynie w sprzedaży online w sklepie producenta.

Niespotykana jakość dźwięku i adaptacja do ucha użytkownika

Różnic między wariantami jest więcej. Pod względem technicznym model Buds4 Pro wyznacza nowe standardy dzięki zastosowaniu szerszego głośnika niskotonowego. Jego nowatorska konstrukcja zmaksymalizowała obszar drgań i zminimalizowała jego krawędzie, przez co powierzchnia efektywna zwiększyła się o blisko 20 proc. W połączeniu z głośnikiem wysokotonowym system ten generuje 24-bitowy dźwięk o częstotliwości próbkowania 96 kHz, co pozwala na wierne odwzorowanie detali zarówno w basowych, jak i górnych rejestrach.

Według producenta ulepszona konstrukcja pozwala "uchwycić wszystko", w tym detale brzmieniowe nieosiągalne wcześniej dla słuchawek dokanałowych. Dwudrożny układ głośników został umieszczony w górnej części obudowy.

Producent zwraca uwagę na design, ergonomię i niespotykaną wcześniej jakość dźwięku w słuchawkach dokanałowych Samsung materiały promocyjne

Poprawie uległa też warstwa software'owa. W modelu Pro działa udoskonalona Aktywna Redukcja Szumów (ANC). Płynnie reaguje ona na otoczenie, skutecznie eliminując hałasy, takie jak dźwięki silników czy miejski zgiełk, bez utraty balansu tonalnego. System ten współpracuje z korektorem adaptacyjnym (equalizerem), który w czasie rzeczywistym analizuje sposób noszenia słuchawek oraz budowę ucha użytkownika, optymalizując algorytmy redukcji zakłóceń.

W kwestii komunikacji głosowej zastosowano technologię Super Clear Call, która wykorzystuje uczenie maszynowe i łączność szerokopasmową. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie krystalicznie czystego głosu nawet w głośnych miejscach i oferuje dwukrotnie większą przepustowość niż standardowe połączenia Bluetooth.

Pełna integracja z urządzeniami Galaxy i sztuczną inteligencją

Jak wiadomo z zapowiedzi smartfonów S26, w tym roku Samsung jeszcze mocniej stawia na sztuczną inteligencję. Przed tym trendem nie umknęły również najnowsze słuchawki. Stały się one ważnym punktem ekosystemu Galaxy dzięki głębokiej integracji z asystentami AI, takimi jak Bixby, Google Gemini czy Perplexity. Użytkownicy mogą zarządzać funkcjami za pomocą poleceń głosowych bez wyciągania telefonu z kieszeni.

Dodatkowo w modelu Pro dostępna jest funkcja Head Gesture, pozwalająca na bezdotykową obsługę połączeń i asystenta AI za pomocą ruchów głowy.

Galaxy Buds4 wyposażono w akumulator o typowej pojemności 45mAh oraz etui 515 mAh, co pozwala na działanie do 5 godzin lub łącznie do 24 godzin z włączonym ANC (lub do 6/30 godz. z wyłączonym ANC). W modelu Pro zastosowano akumulator o pojemności typowej 61 mAh oraz etui ładujące 530 mAh. Pozwala to słuchawkom pracować przez maks. 6 godzin lub łącznie do 26 godzin z włączonym ANC (maks. 7/30 godz. z wyłączonym ANC).

Udogodnień jest więcej. Uproszczony został również proces parowania. Teraz wystarczy otworzyć etui, aby słuchawki połączyły się z tabletem lub smartfonem. Nie jest już wymagana ręczna konfiguracja w aplikacji Galaxy Wearable. Zarządzanie ustawieniami dźwięku i głośnością jest zaś teraz dostępne bezpośrednio z poziomu panelu szybkiego dostępu lub menu skrótów Buds.

Nowość już dostępna w przedsprzedaży. Znamy polskie ceny

Słuchawki z czwartej generacji Galaxy Buds są od dzisiaj (25 lutego 2026) dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach, wliczając w to Polskę. Producent na swojej stronie internetowej umożliwia ich zakup. Ceny na naszym rynku wyglądają następująco:

Galaxy Buds4 w kolorze białym lub czarnym - 849 zł

Galaxy Buds4 Pro w kolorze białym lub czarnym - 1099 zł

Galaxy Buds4 Pro w kolorze różowe złoto - 1099 zł

Oficjalny start regularnej sprzedaży zaplanowano na 11 marca.

