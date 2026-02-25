Spis treści: Galaxy Unpacked 2026. Gdzie obejrzeć konferencję? Samsung Galaxy S26. Nowa seria oficjalnie zapowiedziana Sztuczna inteligencja napędza wszystko. Nowości spod szyldu Galaxy AI Ulepszone funkcje fotograficzne na nowych Samsungach Kiedy premiera Samsung Galaxy S26 w Polsce i jakie są ceny?

Galaxy Unpacked 2026. Gdzie obejrzeć konferencję?

Galaxy Unpacked to główny punkt w kalendarzu Samsung Electronics, w którym co roku prezentuje on najnowsze smartfony, tablety, słuchawki i smartwatche. Historia eventu sięga czerwca 2009 roku. Wówczas, jeszcze pod nazwą Samsung Mobile Unpacked, wydarzenie zadebiutowało na targach CommunicAsia w Singapurze. Przez lata wydarzenie gościło w największych metropoliach świata, takich jak Barcelona, Nowy Jork czy San Francisco, a od 2015 roku jest oficjalnie promowane pod doskonale znanym dziś szyldem Galaxy Unpacked.

Tegoroczna edycja Galaxy Unpacked 2026 odbywa się w San Francisco. O przeciekach dotyczących możliwych zapowiedzi na dzisiejszym evencie pisał wcześniej Dawid Długosz w GeekWeeku. Plotki mówią o modelach Samsung Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra, słuchawkach bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 4 i 4 Pro, aktualizacji asystenta Bixby oraz nowym oprogramowaniu One UI 8.5. Konferencja dopiero co wystartowała (o godz. 19:00 czasu polskiego) i potrwa najpewniej 60-90 minut, dlatego wiele się może wydarzyć.

Transmisję z keynote'u można oglądać na żywo na YouTube. W dalszej części tego artykułu przechodzimy do konkretów, czyli tego, co dokładnie przekazał dziś koreański gigant.

Samsung Galaxy S26. Nowa seria oficjalnie zapowiedziana

Zaczynamy od najbardziej wyczekiwanej wiadomości. Samsung oficjalnie zaprezentował dziś najnowszą serię swoich flagowych smartfonów. Zgodnie z oczekiwaniami są to modele Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Trzecia generacja urządzeń napędzanych przez Galaxy AI kładzie nacisk na proaktywność i automatyzację, dążąc do maksymalnego uproszczenia codziennych zadań. Wizja producenta zakłada, że technologia działa dyskretnie w tle, pozwalając użytkownikom skupić się na efektach pracy, a nie na samym procesie obsługi urządzenia.

Najpotężniejszym z nowych modeli jest oczywiście Samsung Galaxy S26 Ultra, wyposażony w dedykowany procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5. Nowy układ przynosi odczuwalny wzrost mocy: wydajność procesora jest o 19% większa, wydajność układu graficznego - o 24%, a wydajność układu NPU, odpowiedzialnego za funkcje AI - o 39% względem poprzednika.

Aby ujarzmić tak dużą moc, producent zastosował przeprojektowaną komorę chłodzącą z materiałem termoprzewodzącym wzdłuż boków procesora. Całość wspiera funkcja Superszybkiego Ładowania 3.0 (Super-Fast Charging 3.0). Umożliwia ona naładowanie baterii do poziomu 75% w zaledwie 30 minut.

Potwierdziły się też pogłoski o debiucie funkcji Privacy Display. Trafiła ona do flagowego modelu Ultra. Jest to pierwsze w swoim rodzaju rozwiązanie na rynku mobilnym, które pozwala na sprzętowe ograniczanie kątów widzenia. Oznacza to, że osoby postronne, np. gdy użytkownik jedzie tramwajem, nie będą mogły podejrzeć zawartości ekranu.

Użytkownik może aktywować tę funkcję podczas wpisywania haseł lub korzystania z wrażliwych aplikacji. Jednocześnie zachowana zostaje pełna jakość obrazu dla osoby trzymającej telefon na wprost oczu.

Cała seria działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16 oraz nakładki One UI 8.5, o której wcześniej pisaliśmy w GeekWeeku.

Sztuczna inteligencja napędza wszystko. Nowości spod szyldu Galaxy AI

Sztuczna inteligencja spod szyldu Galaxy AI w nowej odsłonie staje się prawdziwą asystentką użytkownika, realnie ułatwiając mu życie. Funkcja Now Nudge analizuje kontekst i podpowiada użytkownikowi konkretne działania, w tym np. sugeruje wysłanie odpowiednich zdjęć, gdy prosi o to znajomy w komunikatorze, lub sprawdza konflikty w kalendarzu po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie. Ulepszona funkcja Circle to Search pozwala zaś teraz na identyfikację wielu obiektów naraz na jednym zrzucie ekranu.

Nowe smartfony z serii Galaxy S26 oferują głęboką integrację z agentami AI, takimi jak Bixby, Gemini i Perplexity. Pozwala to na wykonywanie wieloetapowych zadań, np. rezerwację taksówki, za pomocą prostych komend głosowych wydawanych sztucznej inteligencji. Kolejna nowość to funkcja Now Brief, która generuje spersonalizowane podsumowania i rekomendacje oparte na planie dnia użytkownika.

W obliczu zagrożeń coraz częściej opartych na AI koreański gigant postawił na wielowarstwową ochronę danych. Platforma Knox została wzmocniona o kryptografię postkwantową (PQC), która zabezpiecza krytyczne procesy systemowe i transfery danych, takie jak przenoszenie kart eSIM.

Nowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak Call Screening czy Privacy Alerts, na bieżąco monitorują próby nieautoryzowanego dostępu do mikrofonu, lokalizacji czy kontaktów przez aplikacje firm trzecich.

Oprócz nowej serii smartfonów na rynek wejdzie także nowa generacja słuchawek Galaxy Buds4, którą producent traktuje jako naturalne dopełnienie. Pozwolą one na głosową obsługę agentów AI oraz sterowanie połączeniami za pomocą gestów głową.

Ulepszone funkcje fotograficzne na nowych Samsungach

Samsungi uchodzą za ścisłą czołówkę w świecie mobilnej fotografii. Nowa generacja pod tym względem nie zawodzi. Producent wyjawił, że system aparatów w urządzeniach Galaxy S26 został udoskonalony pod kątem pracy w trudnych warunkach oświetleniowych dzięki zastosowaniu jaśniejszych przysłon.

Ulepszona funkcja Nightography Video poprawi jakość obrazu w ciemniejszych sceneriach, a stabilizacja Super Steady z nową blokadą poziomą ma z kolei gwarantować wysoką jakość nagrań wideo nawet w dynamicznych ujęciach czy np. podczas jazdy po wyboistej drodze. Ponadto w tej serii debiutuje standard Advanced Professional Video, zapewniający niemal bezstratną kompresję materiału filmowego.

Oprócz ulepszeń przy robieniu zdjęć i nagrywaniu wideo pojawiły się też nowości związane z edycją multimediów. To przede wszystkim rozszerzony Asystent Zdjęć (Photo Assist), który umożliwia modyfikowanie obrazów za pomocą promptów tekstowych. Możesz wydać mu polecenie zmiany pory dnia na zdjęciu, dodania nowych obiektów czy cyfrowego usunięcia plamy z odzieży. Kreatywne Studio (Creative Studio) pozwala zaś na błyskawiczne przekształcanie szkiców i opisów w gotowe projekty, takie jak personalizowane tapety czy naklejki.

Kiedy premiera Samsung Galaxy S26 w Polsce i jakie są ceny?

Samsung przekazał, że modele Galaxy S26 Ultra, S26+ i S26 trafiły do przedsprzedaży dzisiaj, 25 lutego 2026. Ceny w Polsce zwalają z nóg, ale tego można się było spodziewać. W końcu to smartfony z najwyższej półki. Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Samsung Galaxy S26: 4499 zł - wersja 256 GB i 5399 zł - wersja 512 GB

Samsung Galaxy S26+: 5599 zł - wersja 256 GB za i 6499 zł - wersja 512 GB

Samsung Galaxy S26 Ultra: 6499 zł - wersja 256 GB, 7399 zł - wersja 512 GB i 8699 zł - wersja 1 TB

Nowe modele są zatem droższe od 100 do nawet 1000 zł w porównaniu do swoich odpowiedników z poprzedniej generacji.

Samsung poinformował, że stylistyka wszystkich modeli jest ujednolicona. Dostępne są opcje kolorystyczne: biel, czerń, kobaltowy fiolet i błękit. Oprócz tego wyłącznie w sprzedaży internetowej dostępne są odcienie srebrny i różowe złoto.

Okres przedsprzedaży zakończy się 10 marca 2026. Do tego czasu można zamówić telefony z dodatkowymi benefitami. 11 marca 2026 rozpocznie się zaś regularna sprzedaż sklepowa.

O przedsprzedaży na korzystnych warunkach poinformował nas Plus, który ogłosił możliwość zakupu na raty oraz dostawy od 6 marca 2026 r. Więcej informacji znajduje się na stronie operatora. O niższych cenach w przedsprzedaży można dowiedzieć się również ze strony producenta. Oznacza to, że premiera w Polsce będzie już za nieco ponad tydzień.

