ESA ma ambitny plan. Wyśle na Marsa zaawansowany lądownik.

Europejska Agencja Kosmiczna zaproponowała przedsięwzięcie o nazwie "Advanced Entry, Descent, and Landing Capability on Mars". Jest to swego rodzaju wezwanie krajów europejskich do "rozpoczęcia rozwoju lądowników z kierowanym wejściem i powiązanych z nimi technologii, unikając ślepych zaułków technologicznych w miarę rozwoju możliwości".