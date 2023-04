Spis treści: 01 Co to jest hybrydowe zaćmienie Słońca?

02 Kiedy będzie hybrydowe zaćmienie Słońca?

03 Jak oglądać hybrydowe zaćmienie Słońca w Polsce? Tylko online

Co to jest hybrydowe zaćmienie Słońca?

Hybrydowe zaćmienie Słońca to zjawisko łączące w sobie dwa zaćmienia - w tym wypadku mowa o całkowitym zaćmieniu oraz pierścieniowym zaćmieniu Słońca. Powód występowania czegoś takiego jest prosty i wynika przede wszystkim z kulistości naszej planety. Oznacza to, że zależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, będziemy mogli zobaczyć coś zupełnie innego.

Całkowite zaćmienie Słońca oznacza znalezienie się Księżyca w linii pomiędzy słońcem a ziemią. Wówczas powierzchnia naszego satelity jest w stanie całkowicie zasłonić Słońce, blokując nam widok na gwiazdę. Choć wielkość Księżyca jest nieporównywalnie mniejsza od Słońca, to za efekt odpowiada jego odległość względem naszej planety - jest stosunkowo niewielka w porównaniu do Słońca.

Pierścieniowe zaćmienie Słońca (zwane również obrączkowym) zachodzi wtedy, gdy księżyc jest nieco bardziej oddalony od ziemi, przez co nie może całkowicie zasłonić słońca. Oczom obserwujących ukazuje się wówczas tzw. pierścień ognia, czyli świetlista obręcz wyłaniająca się wokół ciemnej powierzchni księżyca zasłaniającego środek Słońca. Zaćmienie hybrydowe to sytuacja, w której zachodzą oba powyższe - można je zaobserwować w różnych miejscach na ziemi.

Kiedy będzie hybrydowe zaćmienie Słońca?

Nadchodzące hybrydowe zaćmienie Słońca będzie mieć miejsce już 20 kwietnia 2023 roku. Wystąpi nad ranem czasu polskiego i rozpocznie się o 3:34. Najważniejszy moment kulminacyjny nastąpi o 6:16, a całość zakończy się około godziny 8:59.



Na półwyspie Exmouth w Australii, w Timorze Wschodnim oraz Zachodniej Papui (Indonezja), gdzie będzie można obserwować to zjawisko na żywo, będzie wtedy środek dnia.

Chcąc zobaczyć drugie oblicze hybrydowego zaćmienia, czyli pierścieniowe (pierścień ognia) należałoby się udać... gdzieś na Pacyfik, bo właśnie tam widoczne będzie drugie zjawisko zachodzące w tym samym momencie. Co ciekawe, wraz z tym zjawiskiem widoczne będą również tzw. perły Baily'ego. To jasne punkty pojawiające się na skutek nierówności na powierzchni księżyca. Z ich powodu promienie słońca przedostają się w kierunku naszej planety.

Jak oglądać hybrydowe zaćmienie Słońca w Polsce? Tylko online

Chociaż najbliższe hybrydowe zaćmienie Słońca nie będzie widoczne w Polsce, to można go będzie oglądać na żywo w internecie. Transmisję przeprowadzi z pewnością wiele kanałów na YouTube. Zapowiada ją także NASA.

Wideo youtube

Oglądanie zaćmienia Słońca w sieci nie jest może tak spektakularne jak na żywo, jednak w tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Chyba że ktoś z was akurat znajdzie się w okolicach Australii. Wówczas warto pamiętać o tym, przez co oglądać zaćmienie słońca. Dostępne są np. specjalne okulary do obserwacji tego typu zjawisk. Nie powinniśmy obserwować zaćmienia słońca gołym okiem, gdyż może to negatywnie wpłynąć na nasz wzrok.