W styczniu wystrzelono dwa lądowniki księżycowe. Pierwszym jest Blue Ghost firmy Firefly Aerospace . Drugi to Resilience Japończyków z ispace . Dziś w nocy czeka nas start kolejnej maszyny, która ma wylądować na powierzchni Srebrnego Globu. Mowa o misji IM-2 , której celem jest dostarczenie lądownika Athena opracowanego dla NASA przez Intuitive Machines.

Start misji IM-2 planowany jest na późne popołudnie w Stanach Zjednoczonych. Okienko startowe rozpocznie się o godzinie 1:17 czasu w Polsce . Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie w kosmos lądownik typu Nova C o nazwie Athena.

Rakieta ma wystartować ze stanowiska w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, które należy do NASA. Relacja z misji będzie transmitowana na łamach mediów społecznościowych agencji oraz kanale SpaceX.

To już drugie tego typu podejście Intuitive Machines do lądowania na Księżycu. Poprzedni lądownik Nova C o nazwie Odysseus, który został wystrzelony w 2024 r., okazał się problematyczny i misja została przerwana. Wierzymy, że wraz z Atheną będzie inaczej.