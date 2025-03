Na nowym zdjęciu z potężnego teleskopu NASA i ESA możemy zobaczyć coś, co przypomina kosmiczną klepsydrę. Co to takiego? W rzeczywistości mamy tu do czynienia z obszarem o nazwie Lynds 483 (L483). To gęsta chmura gazu i pyłu, która znajduje się około 650 lat świetlnych od nas.