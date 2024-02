Lądownik Odysseus ma przed sobą trudne zadanie

Proces lądowania nie będzie prosty, o czym przekonało się już wielu próbujących wylądować na Księżycu. Odysseus rozpocznie manewry o godzinie 22:17 naszego czasu. Ponad godzinę później powinien już znajdować się w pozycji, w której wyląduje, czyli nogami skierowanymi do powierzchni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to osiądzie na Srebrnym Globie pół godziny przed północą czasu w Polsce.

Na miejsce lądowania Odysseusa wybrano rejon w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Wynika to z faktu, że NASA chce dokładniej zbadać ten obszar. Również pod kątem ewentualnych zasobów, które z czasem będzie można wykorzystać w trakcie misji załogowych i budowy stacji badawczej. Mowa głównie o lodzie, którym się tam znajduje.

Misja IM-1 jest jedną z kilku w ramach projektu CLPS, który zainicjowała NASA. Jego celem jest wykorzystanie sektora prywatnego do dostarczenia na powierzchnię Księżyca instrumentów naukowych i innych ładunków. Jest to etap poprzedzający Artemis, czyli planowane lądowanie ludzi na Srebrnym Globie, co ma odbyć się w 2026 r.