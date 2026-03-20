Mars to suchy świat, który kilka mld lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Wypełniony był mnóstwem wody i mógł mieć nawet ocean. Jedną z pozostałości po tamtym okresie jest krater Jezero, gdzie przebywa łazik Perseverance należący do NASA. Pojazd dokonał spektakularnego odkrycia pod powierzchnią tego obszaru.

Perseverance odkrył pod powierzchnią Marsa starożytny system rzeczny

Łazik Perseverance bada deltę jeziora Jezero od około pięciu lat. Laboratorium na kółkach agencji NASA ma mnóstwo wyspecjalizowanych instrumentów. Jednym z nich jest RIMFAX, który umożliwił dokonania spektakularnego odkrycia.

Dzięki RIMFAX naukowcy znaleźli dowody na antyczny system rzeczny, który znajduje się głęboko pod powierzchnią krateru Jezero. Prawdopodobnie istniał on na długo przed tym, gdy w delcie jeziora Marsa występowała woda.

RIMFAX wyjaśnia szerszy system rzeczny niż ten obserwowany z orbity i wskazuje na dłuższe okno depozycji rzecznej, zmian wodnych i warunków sprzyjających życiu niż wcześniej przewidywano w kraterze Jezero

Sama delta Jeziora, którą bada Perseverance, ma około 3,7 mld lat i pochodzi z późnego okresu noachijskiego do wczesnego okresu hesperyjskiego.

Mars mógł mieć wodę dłużej niż sądzono

Odkrycie jest bardzo istotne z punktu poznania historii Czerwonej Planety i określenia, jak długo utrzymywała się woda na Marsie. Wspomniany starożytny system rzeczny sugeruje, że takie warunki mogły występować dłużej, a to rozszerza okienko dla potencjalnego życia.

Uczeni nie mają złudzeń. Jeśli życie na Marsie istniało, to najpewniej miało bardzo prostą postać, na przykład w formie mikrobów. Dzięki RIMFAX łazik Perseverance mógł dokonać pomiarów radarowych pod powierzchnią. Dane z georadaru zbierano od września 2023 do lutego 2024 r. W ten sposób udało się uzyskać informacje o środowisku panującym w kraterze Jezero na głębokość sięgającą do 35 metrów.

Dopiero poskładanie wszystkich danych w całość sprawiło, że wyłonił się wspomniany system rzeczny pod powierzchnią trasy pokonanej przez pojazd. Naukowcy zidentyfikowali również struktury płatów i kanałów odpowiadające formacjom, które powstały w wyniku płynącej wody.

