Ziemia może być zagrożona. Źródło w blasku Słońca na orbicie Wenus.

Na orbicie Wenus może czyhać poważne zagrożenie dla Ziemi

Wenus to sąsiednia planeta, która może skrywać duże zagrożenie dla Ziemi, a dokładniej jej orbita. Naukowcy twierdzą, że mogą tam znajdować się nieznane asteroidy, które z czasem mogłyby uderzyć w naszą planetę i doprowadzić do ogromnego kataklizmu. To "niewidzialne zagrożenie", które może skrywać blask Słońca.