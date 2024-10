Nagroda Nobla 2024 z chemii przyznana. Wyróżniono odkrycia dotyczące białek

Co roku przyznawane są Nagrody Nobla i obecnie trwa Tydzień Noblowski 2024. W poniedziałek ogłoszono wyróżnienia z dziedziny fizjologii i medycyny, a we wtorek z fizyki. Środa upływa nad pod nagrodą z chemii. Laureaci dołączają do szanowanego na całym świecie grona ekspertów, których praca oraz wkład w naukę był ogromny i został doceniony w wyjątkowy sposób.

Reklama

Nobel z chemii w 2024 roku za odkrycia związane z białkami

Specjalna komisja Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, która ogłosiła dziś Nagrodę Nobla z chemii, zebrała się w środę po godzinie 10:00. Po kilkudziesięciu minutach ujawniono światu nazwiska laureatów, którym przyznano wyjątkowe wyróżnienia. Kim są i za co otrzymali nagrody?

Królewska Szwedzka Akademia Nauk postanowiła przekazać Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rok 2024, przyznając połowę Davidowi Bakerowi "za obliczeniowe projektowanie białek", a drugą połowę wspólnie Demisowi Hassabisowi i Johnowi M. Jumperowi "za przewidywanie struktury białek", gdzie wykorzystano sztuczną inteligencję.