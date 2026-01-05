Na początku XXI wieku dokonano przełomowego odkrycia. Paleontolodzy z Uniwersytetu w Poitiers znaleźli na pustyni Dżurab w Czadzie skamielinę liczącą około 7 mln lat. Szczątki należą do gatunku Sahelanthropus tchadensis, którego określono najstarszym przodkiem człowieka. Wcześniejsze badania potwierdzają nowe analizy.

Sahelanthropus tchadensis to najstarszy przodek człowieka sprzed 7 mln lat

Znalezione szczątki Sahelanthropus tchadensis zostały przebadane z wykorzystaniem technologii opartych na skanowaniu 3D. Analiza przeprowadzona przez specjalistów z Uniwersytetu Nowojorskiego wykazała obecność m.in. guzka udowego. Jest to cecha występująca wyłącznie u dwunożnych hominidów. Odkrycie potwierdza, że jest to najstarszy znany przodek człowieka.

Sahelanthropus tchadensis był zasadniczo małpą dwunożną, posiadającą mózg wielkości szympansa i prawdopodobnie spędzającą znaczną część czasu na drzewach, żerując i szukając bezpieczeństwa

Wspomniany guzek udowy to punkt przyczepu największego i najmocniejszego więzadła w ciele człowieka - więzadła biodrowo-udowego. Jest to niezbędny element hominidów, który umożliwia chodzenie w formie wyprostowanej.

Badania oparte na skanowaniu 3D potwierdziły także inne cechy hominidów

Guzek udowy to nie wszystko, co wykazały badania specjalistów. Analiza pozwoliła także na znalezienie innych cech wskazujących na dwunożność gatunku Sahelanthropus tchadensis. Wśród nich wskazano m.in. na stosunkowo długą kość udową w porównaniu z kością łokciową, co również występuje u hominidów.

Dla porównania mały człekokształtne mają dłuższe kończyny górne i krótsze dolne. Sahelanthropus tchadensis nie miał tak długich nóg jak człowiek. Jednak pod tym względem różnił się od znanych małp i bliżej mu było do australopiteka. To wskazuje na adaptację do dwunożności.

Nasza analiza tych skamieniałości dostarcza bezpośrednich dowodów na to, że Sahelanthropus tchadensis mógł chodzić na dwóch nogach, co dowodzi, że dwunożność wyewoluowała w naszym rodowodzie wcześnie

Warto dodać, że jeszcze jakiś czas temu za najstarszego przodka człowieka uznawano gatunek Australopithecus afarensis, czyli australopiteka afrykańskiego. Żył on ponad 3 mln lat temu na terenie wschodniej części Afryki. Jego najsłynniejszą skamieliną jest "Lucy", którą odkryto w 1974 r. w Etiopii. Wiek szkieletu, który należał do żeńskiego osobnika, określono na około 3,2 mln lat.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press