NASA zbudowała łazik za miliony dolarów. Nie ma go jak wysłać

VIPER to łazik księżycowy, na który NASA przeznaczyła setki milionów dolarów. Miał on pomóc lepiej poznać Srebrny Glob, ale agencja nie ma już pieniędzy, aby go samodzielnie wysłać. Dlatego NASA zwróciła się do sektora prywatnego o pomoc w realizacji tej ważnej misji, co też nie będzie tanim przedsięwzięciem.