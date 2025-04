Zespół badawczy, kierowany przez profesora Martina Maia i naukowca Bo Li stworzył model, który wykorzystuje rzeczywiste dane z niszczycielskiego trzęsienia z 2023 r. Zdarzenie to było nietypowe ze względu na swoją strukturę. Doszło do rzadko spotykanej sytuacji: dwóch potężnych wstrząsów następujących niedługo po sobie.

Naukowcy odkryli, że pęknięcia gruntu mogą poruszać się bardzo szybko, co koreluje z silniejszymi wstrząsami, a struktura ziemi ma duży wpływ na to, jak te wstrząsy się rozprzestrzeniają. Specjaliści sugerują, że jest to podobne do efektu sonic boom, który występuje, gdy obiekt porusza się szybciej niż prędkość dźwięku.