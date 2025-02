El Niño związane jest z ponadprzeciętnie wysokimi temperaturami na powierzchni wody w strefie równikowej Oceanu Spokojnego, a La Niña jest jego przeciwieństwem i wyróżnia się wyjątkowo niskimi temperaturami na powierzchni wody. W grę wchodzi tu też ciśnienie oraz siła i kierunek, w którym wieją pasaty. Choć oba te zjawiska mają odróżniające je cechy charakterystyczne, to czasami zdarza się, że dochodzi do pewnych odchyleń - historia zna bardzo atypowe lata El Niño i La Niña. Teraz badacze ogłosili, że znaleźli coś, co może wyjaśniać taki stan rzeczy. Jak to wpłynie na przyszłe prognozy?