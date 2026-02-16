Nowatorska metoda badania mumii bez uszkadzania próbek. Naukowcy analizują je po zapachu

Julia Król

Julia Król

Zespół geochemików z Uniwersytetu w Bristolu opracował nieinwazyjną metodę badania substancji używanych do mumifikacji, analizując lotne związki organiczne unoszące się wokół mumii. Dzięki temu możliwe było poznanie składu historycznych balsamów bez uszkadzania cennych zabytków.

Dwie kobiety w białych fartuchach i rękawiczkach niebieskich analizują starożytną mumię, która leży na stole obok tomografu komputerowego. Jedna z nich używa tabletu, druga obserwuje uważnie procedurę.
Nowa metoda badania mumii bez uszkadzania próbekRicardo Carrasco IIIdomena publiczna

Zespół z Bristolu bada mumie po zapachu

Do tej pory odkrywanie tajemnic mumii tradycyjnie oznaczało usuwanie fragmentów bandaży i żywic, i niszczenie ich w procesie chemicznym - w ten sposób odczytywano, jakich substancji używali balsamiści. Ta metoda jednak jest inwazyjna, a dodatkowo nie zawsze skuteczna, bo wiele molekuł może się rozpaść jeszcze przed analizą. Poza tym liczba kawałków, które można bezpiecznie pobrać, jest bardzo ograniczona.

Z tego powodu zespół geochemików organicznych z Uniwersytetu w Bristolu postanowił spróbować czegoś innego i zbadał to, co unosi się w powietrzu wokół mumii. Naukowcy pobrali próbki lotnych związków organicznych (LZO), czyli cząsteczek, które parują z powierzchni i mają charakterystyczne zapachy. Dzięki temu mogli zidentyfikować, jakie substancje były użyte bez uszkadzania zabytku.

- Zapach odgrywał istotną rolę w mitologii egipskiej i życiu pozagrobowym - wyjaśnia zespół. - Przyprawy były cenne w procesie balsamowania ze względu na swój silny zapach, maskujący nieprzyjemne wonie towarzyszące śmierci. Aromatyczne składniki materiałów do balsamowania stanowiły również ochronę przed szkodnikami i infekcjami bakteryjnymi zmumifikowanych ciał.

Naukowcy przeanalizowali lotne związki organiczne wokół mumii
Naukowcy przeanalizowali lotne związki organiczne wokół mumii123RF/PICSEL

Egipcjanie używali aromatycznych balsamów

Analiza skanerem molekularnym 35 próbek z 19 mumii datowanych od około 2000 p.n.e. do 295 n.e. pokazała, że skład używanych substancji zmieniał się w czasie. Wczesne przepisy balsamowania były proste i opierały się głównie na tłuszczach i olejach, ale z czasem zaczęto stosować droższe dodatki, takie jak żywice z sosny, jałowca czy cedru. Dzisiaj te zapachy można opisać jako "drzewne" i "korzenne" - to coś zupełnie innego niż stereotypowy nieprzyjemny odór kojarzony z procesem rozkładu. Pochodzą one z balsamów i aromatycznych materiałów, które Egipcjanie dodawali celowo, zarówno jako antyseptyki, jak i środki maskujące nieprzyjemne wonie.

Grupę kontrolną stanowiły niewielkie fragmenty próbek tych samych materiałów, które analizowano w 2006 roku metodą tradycyjną. Dzięki temu naukowcy potwierdzili, że ich sposób "wąchania" w celu zidentyfikowania użytych substancji jest skuteczny.

Zobacz również:

Nie trzeba ich oglądać zza szyby. Dzięki osiągnięciom nauki odwiedzający muzeum będą mogli poczuć starożytne zapachy
Historia

Jak pachniał starożytny Egipt? Odwiedzający muzeum nakarmią zmysł zapachu

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

- Analiza lotnych związków organicznych może być stosowana jako szybka, nieniszcząca, wstępna metoda przesiewowa, pozwalająca uzyskać przydatne informacje analityczne bez naruszania integralności próbki lub umożliwiająca wybranie próbek do bardziej skomplikowanej i czasochłonnej analizy - podsumowują autorzy.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Journal of Archaeological Science.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonęInteria pl© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze