Ograniczając cukier dziecku, zmniejszasz ryzyko chorób serca w dorosłości

Julia Król

Julia Król

Wyniki badań potwierdzają, że pierwsze 1000 dni życia to kluczowy okres dla kształtowania zdrowia serca na przyszłość. Ograniczenie cukru w diecie niemowląt i małych dzieci nie tylko sprzyja lepszym wynikom zdrowotnym, ale też może zmniejszyć ryzyko nadciśnienia i cukrzycy w dorosłości. Badania otwierają drogę do wprowadzenia skuteczniejszych, spersonalizowanych strategii profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ racjonowania cukru w dzieciństwie na zdrowie serca
Wpływ racjonowania cukru w dzieciństwie na zdrowie serca123RF/PICSEL

Jak cukier działa na nasz organizm po latach?

Nowe badanie sugeruje, że ograniczone spożycie cukru we wczesnym dzieciństwie wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia wielu chorób serca w wieku dorosłym, w tym zawału, niewydolności serca i udaru mózgu.

Najlepsze efekty można było zaobserwować u osób, u których ograniczono spożycie cukru od poczęcia do około 2. roku życia. Dowody wskazują, że pierwsze 1000 dni to okres, w którym dieta może mieć długotrwały wpływ na zdrowie. Zaleca się wtedy unikanie napojów słodzonych i żywności wysoko przetworzonej podczas wprowadzania pokarmów stałych do dzieci niemowląt i małych dzieci.

Przyjrzano się bliżej temu, czy ograniczenie spożycia cukru w tym okresie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego w dorosłym życiu.

Szeroko zakrojone badanie

Podczas badania analizowano dane 63 433 uczestników brytyjskiego Biobanku, urodzonych między październikiem 1951 r. a marcem 1956 r., z czego wszyscy nie mieli chorób serca. Wybrano taki przedział ze względu na zakończenie racjonowania cukru w Wielkiej Brytanii we wrześniu 1953 roku, co pozwoliło na przeprowadzenie naturalnego eksperymentu. Ogółem w badaniu wzięło udział 40 063 uczestników narażonych na racjonowanie cukru i 23 370, którzy nie byli narażeni na takie racjonowanie. Obecna była również grupa kontrolna złożona z osób urodzonych poza Wielką Brytanią.

Do badania wykorzystano dokumentacje medyczne, aby śledzić wskaźniki chorób sercowo-naczyniowych, dostosowując je do szeregu czynników genetycznych, środowiskowych i tych związanych ze stylem życia.

Zobacz również:

Naukowcy odkryli nowy aspekt, w jaki sposób cukier wpływa na nasz organizm
Lifestyle

Jesz cukier? Naukowcy mają nowy poważny argument, żeby tego nie robić

Wiktor Piech
Wiktor Piech

    Osoby, które nie jadły cukru, żyły dłużej

    Wyniki wskazują, że dłuższe racjonowanie cukru wiązało się ze stopniowym obniżaniem ryzyka zapadnięcia na choroby serca w wieku dorosłym, częściowo ze względu na zmniejszone ryzyko cukrzycy i nadciśnienia. W porównaniu z osobami nigdy nienarażonymi na racjonowanie, u osób narażonych w okresie życia płodowego oraz przez 1-2 lata ryzyko chorób układu krążenia było o 20 proc. niższe. Podobnie zmniejszyło się ryzyko zawału serca o 25 proc., niewydolności o 26 proc., migotania przedsionków o 24 proc., udaru mózgu o 31 proc., a także zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych o 27 proc.

    U osób narażonych na racjonowanie cukru w życiu płodowym i we wczesnym okresie życia zauważono dłuższe opóźnienie (nawet do dwóch i pół roku) wieku wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Wiązało się to również z niewielkim, ale znaczącym wzrostem prawidłowej funkcji serca w porównaniu z osobami, u których nigdy nie stosowano racjonowania.

    Górną granicą dziennego spożycia cukru w badaniu było 40 g, a niemowlętom poniżej 2. roku życia nie można było go podawać w ogóle.

    Zobacz również:

    Co jeść, aby dożyć w zdrowiu do 70 lat?
    Nauka

    Jak zdrowa dieta wpływa na starzenie się? Wyniki badań z Harvardu

    Julia Król
    Julia Król

    - Nasze wyniki podkreślają korzyści dla serca wynikające z polityki wczesnego życia skoncentrowanej na racjonowaniu cukru. Dalsze badania powinny skupiać się na indywidualnym narażeniu dietetycznym i uwzględniać wzajemne oddziaływanie czynników genetycznych, środowiskowych i związanych ze stylem życia w celu opracowania bardziej spersonalizowanych strategii profilaktycznych - podsumowali autorzy badania.

    "Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze