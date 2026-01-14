W przypadku krwotoków liczy się każda sekunda, szczególnie przy głębokich ranach. Naukowcy z KAIST opracowali przełomowy proszek w formie sprayu, który może zrewolucjonizować sposób ratowania życia przy ciężkich krwotokach. Nowy hemostat proszkowy działa jak tarcza. Po rozpyleniu na ranę reaguje z jonami obecnymi we krwi i w mniej niż sekundę tworzy trwałą i silną barierę hydrożelową. Dzięki temu jest w stanie niemal natychmiast zatrzymać krwawienie, nawet w przypadku nierównych lub głębokich uszkodzeń tkanek.

W skład zespołu badawczego, który opracował nowy spray, wchodził major armii w czynnej służbie - jego rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach bojowych, jednak może być stosowane również w warunkach cywilnych, m.in. w przypadku nagłych katastrof, gdzie potrzeba szybkiej reakcji dla wielu poszkodowanych.

Spray, który zamyka rany lepiej niż tradycyjne opatrunki

Materiały stosowane dotychczas mają płaski kształt i są wrażliwe na ciepło i wilgoć, co sprawia, że są nietrwałe i trudne w przechowywaniu. Nowa metoda to proszek oparty na biokompatybilnych naturalnych materiałach, który po kontakcie z kationami we krwi błyskawicznie przekształca się w stan żelu. W przeciwieństwie do tradycyjnych opatrunków, które wymagają ucisku i precyzji w nakładaniu, spray jest łatwiejszy w użyciu i radzi sobie z każdą raną, również tą o nieregularnych, poszarpanych krawędziach.

Proszek AGCL łączy materiały takie jak alginian i guma gellan, które reagują przy kontakcie z wapniem we krwi. Dzięki temu zmienia się stan na żelowy w około sekundę, a rana zostaje natychmiast uszczelniona.

Graficzne przedstawienie działania sprayu Y. Syn, K. Pak, T. Lee i in. (CC BY-NC 4.0) materiał zewnętrzny

Testy laboratoryjne wskazały, że może on wchłonąć krew w ilości ponad 7 razy większej niż jego własna masa (725 proc.) - działa poprawnie nawet w warunkach wysokiego ciśnienia i nadmiernego krwawienia. W dodatku jest bezpieczny dla tkanek, poprawia ich regenerację i szybkie gojenie, działa antybakteryjnie i stopniowo ulega biodegradacji, ponieważ jest w pełni naturalny. W temperaturze pokojowej można go przechowywać do dwóch lat.

Udowodniona skuteczność proszku, który blokuje krwawienie

Przeprowadzono eksperyment, podczas którego chirurgicznie uszkodzono wątrobę. Ilość krwawienia i czas zatrzymania krwotoku uległy znaczącemu skróceniu po zastosowaniu AGCL w porównaniu do komercyjnych środków. W dodatku czynność wątroby powróciła do normy dwa tygodnie po zabiegu i nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych.

Jeśli produkt przejdzie pomyślnie dalsze badania kliniczne, może stać się standardowym wyposażeniem zestawów pierwszej pomocy i apteczek ratunkowych. Oznaczałoby to realne zwiększenie szans przeżycia osób z ciężkimi krwotokami w każdych warunkach.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Wiley Advanced.

