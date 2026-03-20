Przetrwanie to nie wyścig, tylko gra drużynowa

Darwinizm społeczny zakłada "przetrwanie najsilniejszych". To tradycyjne postrzeganie przetrwania, oparte na pseudonaukowej teorii z przełomu XIX i XX wieku, wywodzącej się z naukowej teorii doboru naturalnego Darwina, zakłada indywidualny wyścig. Liczne dowody naukowe wskazują jednak coś przeciwnego - że to dzięki współpracy, dynamicznemu podziałowi ról i wspieraniu swoich członków w chwilach słabości to właśnie grupy, stada czy kolektywy mają większe szanse na przetrwanie niż jednostki. Mimo to do dziś niektóre środowiska wciąż promują ideę bezwzględnej rywalizacji, traktując ją jako usprawiedliwienie chciwości, wyzysku, kolonializmu czy rasizmu.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego przedstawili kolejny dowód na to, że przetrwanie i sukces ewolucyjny nie jest indywidualnym wyścigiem, lecz raczej grą drużynową, a zasobów mamy tyle, że możemy spokojnie wszyscy grać do jednej bramki. Wyniki ich badań zostały opublikowane 18 marca w prestiżowym czasopiśmie "Nature Neuroscience". Sugerują one, że w obliczu trudnych warunków prosperujące grupy społeczne funkcjonują bardziej jak zjednoczony, samokorygujący się system niż zbiór odrębnych jednostek.

Analizując zachowanie myszy wystawionych na działanie niskich temperatur, badacze odkryli fascynujący mechanizm - gdy jeden członek grupy przestaje radzić sobie z wyzwaniem, reszta stada automatycznie przejmuje jego obowiązki, aby zapewnić przetrwanie całego kolektywu. To samo obserwuje się u ludzi. Może to oznaczać, że kolektywizm, altruizm i pomoc wzajemna nie są wcale wytworami kultury, lecz zachowaniami zakorzenionymi w samej naturze i promowanymi przez ewolucję.

Kolektywny umysł? Stado myszy samoreguluje się jak jeden organizm

Na czym dokładnie polegał ten eksperyment? Zespół ekspertów neurobiologii i pokrewnych dziedzin wykorzystał obrazowanie termiczne oraz wewnętrzne rejestratory temperatury, by precyzyjnie zmierzyć korzyści płynące ze wspólnego tulenia się myszy wystawionych na zimno. Zjawisko to stabilizuje głęboką temperaturę ciała poprzez zwiększenie punktów kontaktu termicznego i ograniczenie strat ciepła.

Badacze zidentyfikowali cztery konkretne "ruchy" społeczne: aktywne dołączanie do grupy, bycie wyszukanym przez innych, opuszczanie "przytuliska" oraz zostawanie w tyle. Zaobserwowano, że te zbiorowe zachowania nasilały się w większych grupach, co może sugerować istnienie "matematyki społecznej", w której mózg kalkuluje strategię w oparciu o liczbę dostępnych partnerów.

Tylko co to ma wspólnego z mózgiem i jego międzyosobniczą synchronizacją? Okazuje się, że wiele. Aktywna w tych procesach okazała się grzbietowo-przyśrodkowa kora przedczołowa, czyli ośrodek decyzyjny mózgu. Obrazowanie wapniowe metodą mikroendoskopową wykazało, że obszar ten nie tylko śledzi własne potrzeby zwierzęcia, ale tworzy ciągłą symulację zachowań wszystkich wokół. Mózg modeluje wybory partnerów społecznych równie uważnie, co własne, kodując decyzje aktywne (inicjowane przez siebie) oraz pasywne (inicjowane przez partnera) w odrębnych zespołach neuronalnych.

Przełomowym momentem eksperymentu było chemogenetyczne wyciszenie aktywności grzbietowo-przyśrodkowej kory przedczołowej, które "selektywnie zmniejszyło [liczbę] aktywnych decyzji u badanych myszy, ale wywołało kompensacyjny wzrost u niepoddanych manipulacji partnerów" - odnotowują autorzy badania. Oznacza to, że osobniki z wyciszoną częścią mózgu odpowiedzialną za podejmowanie decyzji stały się pasywne i przestały samodzielnie dążyć do kontaktu, a reszta grupy natychmiast wypełniła tę lukę.

Ta grupowa reakcja okazała się natychmiastowa i zaskoczyła naukowców. "Nietknięte" myszy automatycznie stały się bardziej aktywne, wyszukując pasywne osobniki, aby zapewnić im ciepło. Dzięki tej precyzyjnej kompensacji całkowity czas spędzony w grupie oraz temperatura ciał wszystkich zwierząt pozostały identyczne. Warto podkreślić, że żadna mysz nie kierowała tym procesem - grupa po prostu dokonała samokorekty, jak gdyby kierowana kolektywnym umysłem.

Ludzie mają to zakodowane w mózgu. Dlatego pomagamy słabszym

Odkrycie to ma istotne znaczenie dla zrozumienia nie tylko dynamiki społecznej ludzi i zwierząt, ale również ludzkiego zdrowia psychicznego. W stanach takich jak depresja czy schizofrenia często dochodzi do wycofania społecznego jednostki. Badania neuronaukowców z UCLA sugerują, że odpowiedzialność za przełamanie takich kryzysów leży w interesie całej grupy, która pomaga choremu.

Kiedy jedna osoba w grupie jest zagrożona, ta grupa się nie rozpada - ona się adaptuje. Ta kolektywna odporność jest zakodowana w mózgu, a my zaczynamy mapować obwody mózgowe, które za nią stoją

Co dalej? Naukowcy starają się aktualnie zrozumieć, w jaki sposób kora przedczołowa oblicza wagę sygnału wewnętrznego "jest mi zimno" oraz sygnału społecznego "mój partner się nie rusza" i jak te dane łączą się w jedną decyzję. Zrozumienie tego mechanizmu może być krokiem milowym w rozwoju neuronauki i przysłużyć się medycynie.

"Nasze odkrycia sugerują, że aby naprawdę zrozumieć, jak mózg kontroluje zachowanie, musimy patrzeć ponad jednostkę i brać pod uwagę całą grupę. Zrozumienie tego, jak grupa myśli i działa jako jedność, jest jedną z najbardziej ekscytujących rubieży dzisiejszej neuronauki" - dodaje dr Weizhe Hong, również neuronaukowiec z UCLA i współautor publikacji.

Od komórek po całe społeczeństwo. Jak daleko sięga ten mechanizm?

Wszystko to zdaje się potwierdzać hipotezę o samopowtarzalnej w skali, fraktalnej naturze świata biologicznego. Organizmy roślin i zwierząt są nomen omen prężnie działającymi organizacjami składającymi się z bilionów komórek, które niczym trybiki w maszynie pracują na korzyść gospodarza, czyli de facto całej swojej drużyny. Podobnie dzieje się w mózgu, którego zdrowe części potrafią przejmować funkcje tych uszkodzonych.

I to wszystko ma przełożenie na skalę makro. Drzewa i grzyby w lesie, stada zwierząt oraz grupy społeczne - rodziny, przyjaciele, społeczeństwa i cała ludzkość - instynktownie korygują swoje działania, by kompensować niedomagania swoich członków. Oczywiście tak jak choroby, takie jak nowotwory, trapią istoty żywe już na poziomie komórkowym, tak również dynamika społeczna nie jest wolna od patologii. Zostaje pytanie, jak dalece w skali mikro i makro ten schemat może się powtarzać.

Fizycy, tacy jak Vitaly Vanchurin, CEO w Artificial Neural Computing, sugerują nawet tak radykalną hipotezę, że cały wszechświat może być gigantyczną siecią neuronową, w której prawa fizyki wyłaniają się z kolektywnych zachowań atomów i cząstek elementarnych. Jeśli to prawda, to myszy z badania UCLA nie tylko tulą się z zimna, lecz biorą udział w procesie, który zachodzi w każdej skali istnienia.

Źródła:

Raam, T., Li, Q., Gu, L. et al. Cortical regulation of collective social dynamics during environmental challenge. Nat Neurosci (2026). DOI: 10.1038/s41593-026-02224-0 Prisco, A. How Brains Sync for Group Survival. Neuroscience News (2026).

