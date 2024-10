Zdjęcie NASA z października ukazuje zmiany na Ziemi

NASA Earth Observatory regularnie publikuje zdjęcia, które umożliwiają podziwianie uchwyconego z kosmosu piękna Ziemi i zaznajamianie się z zachodzącymi na niej zmianami. Wśród publikacji znaleźć można zarówno unikatowe ujęcia wykonane przez astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jak i zdjęcia pozyskane z instrumentów zainstalowanych na satelitach wysłanych w kosmos w ramach programu Landsat.

Wśród ostatnio dodanych obrazów znalazł się niepokojący widok, który przypomina rozprzestrzeniającą się po ciele zarazę lub postępującą nekrozę. Te wcinające się w głąb lądu ciemne plamy rzeczywiście można niejako porównać ze wspomnianymi przypadkami - obraz ukazuje bowiem w dużej mierze martwą tkankę - ogromne połacie obumarłych drzew.

Zdjęcie