Łazik Perseverance przebywa na Marsie od blisko pięć lat i jest to najbardziej zaawansowana maszyna NASA w historii eksploracji Czerwonej Planety. Agencja postanowiła wykorzystać w misji pojazdu sztuczną inteligencję i eksperyment zakończył się sukcesem, co otwiera nowe możliwości podczas badania obcych światów.

Łazik Perseverance przejechał na Marsie trasę wytyczoną przez AI

Pomysł powstał w centrum Rover Operations Center (ROC) JPL należącego do NASA, skąd łazik Perseverance otrzymuje polecenia od załogi naziemnej. Specjaliści nawiązali współpracę z firmą Anthropic i wykorzystano jej modele AI Claude. W ten sposób udało się zrealizować ciekawą misję.

Sztuczna inteligencja oparta na modelach Claude po raz pierwszy zaplanowała całą trasę łazika Perseverence. Została ona podzielona na dwa etapy. Pierwszy przejazd odbył się 8 grudnia 2025 r. Wtedy maszyna pokonała 210 metrów. W drugiej fazie 10 grudnia łazik przejechał 246 metrów.

Cały eksperyment był złożony i wymagał odpowiedniej weryfikacji. Dlatego NASA przetworzyła polecenia dotyczące jazdy za pomocą "cyfrowego bliźniaka" łazika Perseverance. W ten sposób udało się zweryfikować ponad 500 tys. danych telemetrycznych. Jeszcze przed wysłaniem ich do pojazdu znajdującego się na powierzchni Marsa.

Sztuczna inteligencja w trakcie planowania trasy łazika Perseverance wykorzystała zdjęcia satelitarne powierzchni Czerwonej Planety z kamery HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) umieszczonej na pokładzie sondy Mars Reconnaissance Orbiter. To pozwoliło na wygenerowanie szlaku z punktami nawigacyjnymi.

NASA chce wykorzystać sztuczną inteligencję do badań innych światów

Eksperyment zakończył się sukcesem i NASA wierzy w ogromny potencjał AI, który będzie można wykorzystać w trakcie badań innych światów.

Ta demonstracja pokazuje, jak daleko rozwinęły się nasze możliwości i poszerza możliwości eksploracji innych światów

"Autonomiczne technologie, takie jak ta, mogą pomóc misjom działać wydajniej, reagować na trudne warunki terenowe i zwiększać zyski naukowe wraz ze wzrostem odległości od Ziemi" - dodał Jared Isaacman.

Można więc spodziewać się, że w przyszłości AI odegra nie tylko rolę podczas planowania przyszłych przejazdów łazika Perseverance. Również w innych projektach misji związanych z eksploracją światów w Układzie Słonecznym.

Nie musisz być wybitnym naukowcem, aby pracować na... Antarktydzie © 2026 Associated Press