NASA również musiała dostosować się do nowych wytycznych Białego Domu i zauważono, że w weekend zmodyfikowano stronę internetową poświęconą misji Artemis na Księżyc , która obecnie zakłada powrót ludzi na Srebrny Glob w 2027 r . Usunięto m.in. sformułowanie "pierwsza kobieta, osoba kolorowa" , co agencja podkreślała wcześniej w trakcie omawiania nowego programu księżycowego.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym podpisanym przez prezydenta Trumpa, NASA aktualizuje swój język, aby lepiej odzwierciedlał główną misję kampanii Artemis: powrót astronautów na powierzchnię Księżyca. NASA nadal zobowiązuje się do dostosowania się do wytycznych Białego Domu i zapewnienia powodzenia misji

Wygląda też na to, że same zmiany wprowadzone na stronie internetowej nie mają wpływu na planowaną przez NASA załogę, która ma polecieć na Księżyc .

To oznacza, że plany NASA zapewne nie uległy zmianie. Najpierw jednak czeka nas misja Artemis II. W jej ramach załoga poleci w okolice Księżyca na pokładzie statku Orion, ale do lądowania nie dojdzie. Agencja już wcześniej ogłosiła nazwiska astronautów, których nominowano do udziału w tym przedsięwzięciu. Są to Christina Hammock Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Jeremy Hansen. Wśród nich jest zarówno kobieta, jak i czarnoskóry mężczyzna.