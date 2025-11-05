Uchwycenie meteorytu spadającego na powierzchnię Ziemi nie jest proste i wymaga trochę szczęścia. To z pewnością dopisało japońskiemu astronomowi, który uchwycił nie jedną, a dwie kosmiczne skały, które uderzyły w Księżyc.

Japoński astronom uchwycił dwa meteoryty uderzające w Księżyc

Daichi Fujii, kustosz Muzeum Miejskiego Hiratsuka miał sporo szczęścia. Udało mu się uchwycić dwa meteoryty, które uderzyły w Księżyc 30 października oraz 1 listopada br. Błyski, które można było dostrzec z Ziemi, trwały zaledwie ułamek sekundy.

Pierwsze zdarzenie Fujii zarejestrował 30 października w godzinach wieczornych czasu w Japonii. Błysk z pojawił się na wschód od krateru Gassendi i według wyliczeń astronoma został spowodowany przez meteoryt, który uderzył w Księżyc pod kątem 35 stopni. Rozpędzona skała poruszała się z prędkością aż 27 km/s, czyli ponad 97 tys. km/h. Szacunkowa masa meteoroidu to zaledwie 200 gramów. Siła zderzenia była jednak na tyle duża, że powstał krater o średnicy około trzech metrów.

Piksele były nasycone, więc możliwe, że błysk był jeszcze jaśniejszy, niż sugerują zarejestrowane dane

Drugie zdarzenie z 1 listopada miał miejsce na zachód od Oceanu Procellarum, czyli jednego z największych mórz księżycowych.

Księżyc co chwilę jest bombardowany meteoroidami

Tego typu zjawisko to nic nadzwyczajnego. Księżyc nie ma atmosfery jak Ziemia, w której większość takich obiektów po prostu się spala. Dlatego nic ich nie wyhamowuje i uderzają w powierzchnię z prędkością od 20 do 72 km/s. Towarzyszą temu chwilowe jasne błyski.

Za pomocą mojego 20-centymetrowego teleskopu zazwyczaj wykrywam jeden błysk uderzeniowy co kilkadziesiąt godzin obserwacji. Ponieważ cienki sierp Księżyca jest widoczny tylko przez chwilę i często nisko na niebie, gdzie często występują cienkie chmury, obserwuję zaledwie kilkadziesiąt błysków rocznie

Do tej pory japoński astronom udokumentował już około 60 takich zjawisk. Większe odłamki są w stanie wytworzyć na Księżycu kratery nawet o średnicy kilkudziesięciu metrów, których oczywiście gołym okiem z Ziemi nie widać.

Uderzenia w Księżyc związane z rojem meteorów Południowe Taurydy

Fijii jest niemal pewny, że zarejestrowane przez niego kilka dni temu uderzenia powiązane są z rojem meteorów Południowe Taurydy. Jego szczyt trwa obecnie, a w przypadku Północnych Taurydów nastąpi to 9 listopada.

Ziemia przecina je co rok i to skutkuje deszczem meteorów. Księżyc również przez nie przechodzi, co przekłada się na błyski powstałe w wyniku kosmicznych kolizji.

