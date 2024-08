W tym kraju ludzie żyją dłużej i lepiej. Co jest powodem?

Spis treści: 01 Jeden język, różne statystyki

02 Tam żyją długo i szczęśliwie

03 Przepis na długie życie

Jeden język, różne statystyki

Niektóre grupy państw, które są ze sobą szczególnie powiązane, mają naprawdę wiele cech wspólnych. Tak jest w przypadku Wielkiej Brytanii i byłych kolonii imperium, które dziś (choć niepodległe), to wciąż stanowią swoistą rodzinę na mapie świata. Anglia, Szkocja, Kanada czy Australia - niby różne, ale mówiące w tym samym języku narody są ze sobą powiązane.

Taka sytuacja to zdecydowanie ciekawy obszar badań dla naukowców, którzy doszukują się podobieństw, różnic i zależności między narodami. A tak się składa, że w przypadku krajów anglojęzycznych występuje dość ciekawa przypadłość. Okazuje się bowiem, że zwłaszcza jeden z narodów cieszy się długim i szczęśliwym życiem. To interesujące o tyle, że w tym państwie zaskakująco wiele zwierząt i owadów próbuje nam zrobić krzywdę.

Reklama

Tam żyją długo i szczęśliwie

Jak wynika ze statystyk, Australia może pochwalić się nadspodziewanie wysoką średnią długością życia, jak i samą jego jakością. Odległy od Europy kraj przewyższa inne państwa anglojęzyczne, co mocno zainteresowało badaczy. W przypadku Australijczyków oczekuje się, że średnio mieszkaniec dożyje nieco ponad 84 roku życia. To daje im 6. miejsce w rankingu globalnym, gdzie ustępują jedynie takim miejscom, jak Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Polinezja Francuska i Szwajcaria.

A jak prezentuje się Zjednoczone Królestwo? Według rankingu na worldometers.com UK zajmuje dopiero 37. miejsce ze średnią długością życia na poziomie 81,45 lat. Lepiej jest z kolei w Kanadzie, która uplasowała się na 20. lokacie (82.72) i Nowej Zelandii - 27. miejsce, 82.25 lat.

Co stoi za dominacją Australii na tym polu? Do głowy może nam przyjść bogate społeczeństwo - ale z drugiej strony, Kanada czy UK to również rozwinięte i majętne narody. Odpowiedzi na to pytanie postanowiła poszukać grupa naukowców i badaczy z Pennsylvania State University i University of Southern California.

Przepis na długie życie

Na wstępie naukowcy wyszczególnili badaną grupę państw, które mają wiele cech wspólnych. Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Wielka Brytania i Irlandia to m.in. wspólny język, podobne cechy kulturowe czy "historycznie duży poziom nierówności dochodów". Chociaż cech wspólnych jest wiele, to oczekiwana średnia długość życia obywateli mocno się różni. W przypadku Australii odkryto kilka różnic względem pozostałych krajów. Jedną z nich jest mniejszy odsetek śmierci poniesionych w wyniku broni palnej, przemocy fizycznej czy narkotyków.

Ale to nie wszystko, bo kraj ten może poszczycić się znacznie mniejszym odsetkiem umierających z powodu chorób krążenia, nowotworów i układu oddechowego. Rozwinięty system badań przesiewowych pozwala skutecznie odkrywać przypadki chorych w relatywnie wczesnym stadium, co pozwala skuteczniej aplikować metody leczenia. Idąc dalej, nie powoduje to aż takiego ciężaru dla ochrony zdrowia na późniejszych etapach. Leczenie, z uwagi na szybkie wykrywanie, przebiega łagodniej i skuteczniej.

Ostatecznie Australia radzi sobie świetnie nie tylko w porównaniu do krajów anglojęzycznych, ale również i w skali świata. Ochrona zdrowia, która jest mądrze zorganizowana i zarządzana jest idealnym sposobem na zapewnienie obywatelom życia dobrej jakości.