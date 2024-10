Ziemia skrywa ogromny ocean. Trzy razy więcej wody niż na powierzchni

Ziemia kojarzy się z wodą, która w postaci oceanów pokrywa większość jej powierzchni. Naukowcy już od dawna mówili o tym, że poza naszymi oczami planeta musi skrywać duży rezerwuar wody. Nowe badania wykazały, że może to być ogromny ocean znajdujący się kilkaset kilometrów pod naszymi stopami.

Ogromny ocean pod powierzchnią Ziemi

Badania sięgają 2014 r., kiedy to zespół amerykańskich badaczy wykorzystał około 2 tys. sejsmometrów. Użyto je w celu zbadania ponad 500 trzęsień ziemi. Prędkość fal zależna jest od struktur, przez które przechodzą. To właśnie w trakcie tych badań natrafiono na coś ciekawego, co znajduje się około 700 km pod powierzchnią planety.

Naukowcy ustalili, że na wspomnianej głębokości, między dolnym a górnym płaszczem zwanym "strefą przejściową", znajduje się skała zwana ringwoodytem, która powstaje w wyniku działania bardzo wysokiego ciśnienia. Podobne znaleziono w meteorytach.

Zdjęcie Tak wygląda ringwoodyt, który może przechowywać wodę. / Steve Jacobsen/Northwestern University / materiał zewnętrzny

Ringwoodyt to forma oliwinu, który zawiera wodę, ale nie w stanie płynnym. Jest ona uwięziona w minerale, gdzie jest zatrzymywana w trakcie procesu zbliżonego do chłonięcia gąbki.

Ten minerał może zawierać dużo wody w warunkach głębokiego płaszcza. Powiedział przed laty geofizyk Steve Jacobsen

Przed laty naukowcy wyliczyli, że strefa przejściowa może zawierać dużo wody, a teraz to doszacowano. Okazuje się, że może to być ogromny rezerwuar wody, której jest tam nawet trzy razy więcej w porównaniu z wszystkimi oceanami na powierzchni Ziemi!

Myślę, że w końcu widzimy dowody na cykl obiegu wody na całej Ziemi, co może pomóc wyjaśnić ogromną ilość ciekłej wody na powierzchni naszej zamieszkałej planety. Naukowcy od dziesięcioleci poszukują tej brakującej głębokiej wody. powiedział sejsmolog Brandon Schmandt

Mars również ma pod powierzchnią ocean wody

Warto dodać, że w podobny sposób odkryto ogromny ocean pod powierzchnią Marsa. Czerwona Planeta to suchy i jałowy świat, który pozbawiony jest zbiorników z wodą w postaci jezior czy rzek. Niegdyś było jednak inaczej.

W tym przypadku również wykorzystano dane zebrane przez sejsmograf, który pozyskiwał informacje na Marsie przez kilka lat, znajdując się na pokładzie, wyłączonego już przez agencję NASA, lądownika InSight. Badania wykazały, że ocean skrywa się pod powierzchnią Czerwonej Planety na głębokości około 11,5-20 km. Dowiercenie się tam w celu przeprowadzenia dokładnych analiz nie będzie proste, ale może kiedyś uda się to zrobić.

Na Ziemi może występować podobny ocean związany z obiegiem wody, ale znajduje się znacznie dalej pod powierzchnią niż na Marsie. Z drugiej strony badania na naszym świecie są łatwiejsze do przeprowadzenia w porównaniu do Czerwonej Planety.



