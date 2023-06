Kawałek drewna został odkryty przy okazji prac związanych z budową oficyny na posesji w wiosce Boxford w hrabstwie Berkshire. Znajdował się około 1,5 metra pod ziemią, a dzięki torfowemu podłożu, nie uległ rozkładowi. Dzięki temu, że drewno spoczywało w torfie, normalne procesy rozkładu nie nastąpiły ze względu na brak tlenu w tego typu podłożu.

Był najwyraźniej bardzo stary i wyglądał na dobrze zachowany w torfie. Po spłukaniu go wodą zobaczyliśmy, że ma ślady, które wyglądały na nienaturalne i prawdopodobnie wykonane przez człowieka.

Jeden z najstarszych artefaktów

Eksperci szacują, że jest on starszy o 500 lat od jedynego znanego mezolitycznego rzeźbionego drewna, które zostało znalezione na terenie Wielkiej Brytanii w pobliżu Maerdy w Walii. Badacze nie są w stanie na ten moment określić, co oznaczają żłobienia w drewnie, jednak wykazują pewne podobieństwo do dekoracji znanych z ceramiki wczesnoneolitycznej.

Znaki na drewnie podobne są również do dekoracji znalezionych na rzeźbie odkrytej w górach Uralu w Rosji, która liczy 12 500 lat i uważana jest za najstarszy przykład rzeźbionego drewna na całym świecie. Naukowcy mają nadzieję, że porównanie obu znalezisk pomoże im dowiedzieć się więcej na temat brytyjskiego znaleziska.

To ekscytujące znalezisko pomogło rzucić nowe światło na naszą odległą przeszłość i jesteśmy wdzięczni właścicielowi ziemi za uznanie jego znaczenia. Niesamowite odkrycia, takie jak te, przypominają nam o sile archeologii w odkrywaniu ukrytych narracji, które łączą nas z naszymi korzeniami. Duncan Wilson, dyrektor generalny Historic England.

Datowanie węglem pozwoliło na określenie wieku znaleziska na okres między 1460 p.n.e. a 4605 p.n.e., co czyni je około 2000 lat starszym niż sławne Stonehenge. Wilgotny kawałek dębu ma metr długości, 0,45 metra szerokości i 0,2 metra grubości.

Właściciel gruntu, gdzie prowadzone były roboty budowlane, dobrowolnie przekazał kawałek drewna do Muzeum West Berkshire w Newbury, gdzie zostanie zakonserwowane i wystawione dla szerszej publiczności. Podjęta została również współpraca z Boxford History Project, w ramach której będzie możliwość wypożyczenia cennego drewna do centrum dziedzictwa wioski Boxford.