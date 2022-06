Brytyjski MON kupuje niewielki komputer kwantowy

Brytyjski MON ma dostęp do niewielkiego komputera kwantowego Orca PT-1, który ma ogromną przewagę nad konkurencją, ponieważ nie wymaga otoczenia poniżej zera, czego wymagają wrażliwe na ciepło kubity. System ten ma wykorzystywać fotony lub pojedyncze jednostki światła do optymalizacji zadań uczenia maszynowego, takich jak analiza obrazu i podejmowanie decyzji. Według brytyjskiego naukowca Stephena Tilla z Laboratorium Nauki i Technologii Obronnych to moment przełomowy.

Komputery kwantowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie obronne, i być swoistą rewolucją w systemie obronnym. Są one zdolne wykonywać złożone obliczenia znaczenia szybciej niż tradycyjne komputery, a naukowcy twierdzą, że mogą rozwiązać problemy, które przekraczają możliwości zwykłych systemów. Obecna generacja komputerów przetwarza dane w bitach, które mają wartość 0 albo 1. Komputery kwantowe zamiast tego będą mogły używać dwustanowej jednostki do przetwarzania danych zwanej kubitem, co pozwala na reprezentowań cyfr takich jak jeden lub zero jednocześnie w procesie mechaniki kwantowej. Eksperci twierdzą, że oznacza to problemy z którymi od lat mierzą się przeciętne komputery, mogą zostać rozwiązane w ciągu kilku minut.

Część naukowców jak np. profesor Winfried Hensinger, szef Sussex Center for Quantum Technologies na University of Sussex jest jednak sceptyczny, co do wykorzystania nowoczesnej technologii. Jego zdaniem komputery kwantowe nie potrafią jeszcze rozwiązywań praktycznych problemów. Mogą oszacować możliwości, jakie miałaby praca na komputerze kwantowym, gdyby można było przeskalować maszyną do naprawdę dużych rozmiarów systemów.

Siły zbrojne na całym świecie szukają możliwości wykorzystania najnowszych technologii takich jak sztuczna inteligencja, blockchain czy właśnie komputery kwantowe. Pozwolą one osiągnąć przewagę na polu bitwy nad potencjalnym przeciwnikiem.