Samsung stworzył rewolucyjny monitor. Pokazuje go w trakcie targów CES 2024

Targi CES w Las Vegas startują 9 stycznia i potrwają do piątku. Wydarzenie zgromadzi całe mnóstwo producentów elektroniki z całego świata. Wśród nich będzie także Samsung, który pochwali się nowymi urządzenia. Będą to telewizory, inteligentny sprzęt AGD i wiele więcej. Jest też coś, co znajduje się obecnie w fazie projektowania.

Reklama

W trakcie CES 2024 Samsung pokazuje rewolucyjny monitor

Samsung na targi CES 2024 przywiózł także rozwiązania, które nie są jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek. Do nich zalicza się nowy monitor, w którym wykorzystano dosyć rewolucyjne rozwiązanie. Polega ono na przełączaniu się pomiędzy trybami 2D oraz 3D, co odbywa się automatycznie. Na razie jednak jest to prototyp, który znajduje się w fazie rozwojowej.

Nie jest to gotowy produkt, a pokaz technologii, które mają być wykorzystane w przyszłości. Samsung stworzył monitor, który jest w stanie wyświetlać obraz w 3D i nie wymaga noszenia specjalnych okularów. Jak to działa?

Samsung w nowym prototypie monitora wykorzystał efekt iluzji. Bazuje on na dwóch kamerach, które odpowiadają za śledzenie oczu. Następnie dochodzi do zamiany obrazu 2D w 3D, który tak naprawdę jest iluzoryczny. Firma w trakcie targów CES 2024 prezentuje możliwości rozwiązania w połączeniu z grą Lies of P.

Osoby, które miały okazję zobaczyć rozwiązanie na żywo są ogólnie pod wrażeniem. Zwracają jednak uwagę na fakt, że technologia rzeczywiście nie wygląda jeszcze na gotową do wprowadzenia na rynek. Spowodowane jest to glitchami w postaci urwanych elementów obrazu. Zauważono również problem z rozrywającym się tłem w grze. Tak więc Samsung musi to po prostu jeszcze dopracować. Kto wie, a może za rok uda się zaprezentować gotowy produkt? Producent planuje ujawnić więcej szczegółów później w tym roku.

Podobne rozwiązanie ma Acer

Samsung nie jest jedyną firmą, która wpadła na taki pomysł. Również w trakcie targów CES 2024 podobne rozwiązanie prezentować ma Acer, które umieściło bezokularowe wyświetlacze 3D we własnych laptopach i monitorach. Wykorzystano tu technologię SpatialLabs, która umożliwia transformowanie obrazu w 2D na trójwymiarowy.