Windows 11 Moment 5 blisko. Co nowego wprowadza aktualizacja?

Microsoft przygotowuje się do premiery pierwszej dużej aktualizacji dla Windows 11 w tym roku. To uaktualnienie o nazwie Moment 5, które zostanie udostępnione za kilka dni. Tymczasem już dziś wiemy, jakich nowości można się spodziewać. Zobaczmy, co nowego szykuje gigant z Redmond.

Aktualizacja Windows 11 Moment 5 zgodna z DMA

Microsoft wraz z Windows 11 Moment 5 planuje dostosować okienka pod kątem nowych przepisów Unii Europejskich dotyczących DMA, które będą obligatoryjne po 6 marca. Z perspektywy użytkowników pojawi się kilka opcji, które z pewnością spotkają się z uznaniem.

Zdjęcie Wraz z Windows 11 Moment 5 można będzie pozbyć się przeglądarki Microsoft Edge. / materiały prasowe

Przeglądarka Microsoft Edge, która jest integralnym składnikiem Windows 11, będzie mogła być usunięta. Gigant z Redmond umożliwi odinstalowanie z systemu własnej aplikacji do przeglądania internetu, co jest dużą zmianą na plus. Zwłaszcza dla osób, które korzystają z innych przeglądarek internetowych. Ponadto będzie możliwe zrezygnowanie z Binga w Windows Search.

Co nowego w uaktualnieniu

Nowości w Windows 11 Moment 5 będzie więcej. Najważniejsze z nich znajdują się na poniższej liście.

Instalacja/naprawa systemu z wykorzystaniem usługi Windows Update

z wykorzystaniem usługi Windows Update Inteligentniejsze rozmieszczanie okien z użyciem funkcji Snap Layouts

Udoskonalenia dla widżetów, gdzie będzie można m.in. wyłączyć strumień z aktualnościami

Lepszy Copilot . Obejmuje nowe opcje z zakresu uzyskiwania dostępu do funkcji i jego okien, w tym możliwości pracy w oderwanym okienku

. Obejmuje nowe opcje z zakresu uzyskiwania dostępu do funkcji i jego okien, w tym możliwości pracy w oderwanym okienku Skróty w asystencie głosowym

Usprawnienia z zakresu integracji z Windows 365

Udoskonalenia z zakresu udostępniania

Sekcja Urządzenia mobilne podmienia Link do telefonu

podmienia Link do telefonu Nowe tapety dla pulpitu

Microsoft udostępni uaktualnienie na dniach

Windows 11 Moment 5 to aktualizacja, która będzie dostępna w ciągu kilku najbliższych dni. Jej publiczna premiera zapewne odbędzie się przed 6 marca. Po to, aby Microsoft nie ominął ważnego z punktu widzenia w krajach członkowskich terminu związanego z wprowadzeniem nowych zasad obejmujących DMA (Digital Markets Act).

Na nowe przepisy szykują się także inni giganci technologiczni, w tym firmy Meta oraz Apple, które również dostosowują własne produkty i usługi, co ostatnio widzimy na przykładzie Messengera.