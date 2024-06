Energylandia to jeden z pierwszych wyborów fanów mocnych wrażeń. Jednak niedługo jego pozycja największego parku rozrywki w Polsce może zostać zachwiana. Dwie duże inwestycje na północy Polski mogą dać się Energylandii we znaki.

Park rozrywki Hossoland na Pomorzu Zachodnim. Kiedy otwarcie?

Budowa Hossolandu ruszyła już we wrześniu 2022 roku. Nowy park tematyczny budowany jest we wsi Kiełpino, która znajduje się niedaleko Gryfic w województwie zachodniopomorskim. Park znajduje się przy drodze ekspresowej S6.

W Hossolandzie odwiedzający będą mogli skorzystać z wielu różnych atrakcji, takich jak karuzele i kolejki górskie. Ma tam się również pojawić park wodny. Tak więc Hossoland będzie miał podobny charakter, jak Energylandia. Jego powierzchnia będzie jednak odrobinę mniejsza — inwestycja zajmuje 40 ha. W parku znajdziemy cztery strefy tematyczne: Miasto Syrenki, Królestwo Baltambrya, Kraina Wikingów oraz Smocza Dolina Kopalni. Zostały one zainspirowane legendami z okolic Bałtyku. Inwestor docelowo planuje 50 atrakcji, z których będą mogli skorzystać odwiedzający.

Reklama

Prezes grupy Hosso, Hrayr Hovsepyan podkreśla, że na powstaniu parku rozrywki skorzysta region:

Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja wywrze znaczący wpływ na rynek usług turystycznych w północno-zachodniej Polsce oraz we wschodnich regionach Niemiec. Na tę przygodę czeka wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego oraz turystów, którzy odwiedzają nasz region nie tylko w czasie wakacji nad morzem.

Początkowo otwarcie Hossolandu zaplanowane było na wiosnę 2024. Prace jednak się przedłużają, a nowy termin otwarcia zostanie podany dopiero we wrześniu tego roku.

Nowe centrum rozrywki na Mazurach. Kiedy rozpocznie się budowa?

Zdjęcie Czy inwestorowi uda się uzyskać pozwolenie na budowę parku rozrywki? / .

Inwestycja na Pomorzu Zachodnim to jednak niejedyne plany, na które warto zwrócić uwagę. Inwestor ma plan na Warmię i Mazury, dokładnie w miejscowości Łutynówko pod Olsztynkiem. Ma tam powstać nowy ogromny park rozrywki. Urząd gminy w Olsztynku podaje, że ma on mieć 185 ha, z czego ok. 100 ha ma zostać zabudowane. Za inwestycją stoi spółka VILLAGE ze Rzgowa. Budowa parku ma przebiegać etapowo na przestrzeni kilku lat, a park ma działać jedynie w sezonie, który wypada od maja do końca października.

Na drodze do realizacji inwestycji stoi jednak wiele przeszkód. Teren znajduje się obok Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Dodatkowo w Nadrowie, który znajduje się kilka kilometrów od Łutynówka, jest rezerwat Bagna Nadrowskie, który jest ważny dla populacji żółwia błotnego.

Przed inwestorami w dalszym ciągu stoi wyzwanie, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę. Do tej pory RDOŚ uzgodnił realizację inwestycji. Rzeczniczka RDOŚ podkreśla jednak, że rozstrzygnięcie sprawy zależne jest od tego, czy inwestor spełni określone warunki. Mają one pozwolić na zabezpieczenie interesu lokalnej przyrody i mieszkańców. Mają za zadanie chronić siedliska przyrodnicze oraz zwierzęta.

Uzyskanie zgody na budowę od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska to jednak nie wszystko. Pewność, że park rozrywki powstanie, inwestor będzie mógł mieć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Burmistrz Olsztynka, Robert Waraksa poinformował PAP, że po uzgodnieniu raportu, kolejnym etapem przed podjęciem decyzji o budowie będą konsultacje społeczne z udziałem społeczeństwa.

Energylandia w dalszym ciągu zachęca. Na jakie atrakcje mogą liczyć turyści?

Zdjęcie Turyści głodni mocnych wrażeń mogą odwiedzić Energylandię / materiały prasowe

Do czasu aż nowe inwestycje będą oddane do użytkowania, turyści w dalszym ciągu mogą odwiedzać Energylandię, czyli największy park rozrywki w Polsce, który działa od 2014 roku. Znajdujący się w Zatorze w woj. małopolskim, ma aż 70 ha, a turyści mogą bawić się na ekstremalnych kolejkach górskich, karuzelach oraz parku wodnym.

Odwiedzający mogą skorzystać z ponad 130 atrakcji, w tym już kultowych kolejek górskich, takich jak Hyperion czy Zadra. Szczególnie zadowoleni będą fani mocnych wrażeń, którzy mogą przejechać się na rollercoasterze Dragon, czyli pierwszej odwróconej kolejce górskiej, której tor znajduje się nad pociągiem. Energylandia to także dobre miejsce na zabawę dla rodzin z dziećmi. Najmłodsi będą mogli skorzystać z Bajkolandii, czyli krainy z ulubionymi postaciami bajek.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!