Podróże Jak spakować bagaż podręczny? O tych 10 rzeczach nie możesz zapomnieć

Bagaż podręczny a przepisy

W trosce o bezpieczeństwo osób, które udają się w podróż samolotem, stworzono przepisy określające wielkość i zawartość bagażu podręcznego. Zasady dotyczące wnoszenia bagażu na pokład samolotu nie są jednolite dla wszystkich. Dozwolone wymiary bagażu podręcznego określają linie lotnicze, zaś ich dopuszczalną zawartość - przepisy państwowe lub międzynarodowe.

Wszystko to sprawia, że przygotowując się do podróży samolotem na wakacje za granicą, łatwo o pomyłkę. Jak spakować bagaż podręczny zgodnie z przepisami bezpieczeństwa?

Wymiary i waga bagażu podręcznego – Wizz Air, Ryanair, LOT, EasyJet, Lufthansa, Biritish Airways

Pierwszą kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podróżując samolotem, jest dopuszczalny wymiar i waga bagażu podręcznego. W tym przypadku nie ma jednego obowiązującego standardu. Przepisy związane z wielkością bagażu podręcznego, jaki można wnieść na pokład samolotu, są określane przez poszczególne linie lotnicze.

To, jakich restrykcji się spodziewać, można stwierdzić na przykładzie przepisów obowiązujących wśród najpopularniejszych przewoźników. W dużych europejskich liniach lotniczych dopuszczalna waga bagażu podręcznego wynosi zazwyczaj od 8 do 12 kg, a wymiar 55 x 40 x 23 cm. Tani operatorzy określają limit wagowy na poziomie do 10 kg. Wyjątek w tej kwestii stanowią EasyJet oraz British Airways, w którym limit wagowy dla bagażu podręcznego wynosi aż 23 kg.

Dopuszczalne wymiary i waga bagażu podręcznego w popularnych liniach lotniczych:

(TABELA)

Co można spakować do bagażu podręcznego?

Zasady dotyczące tego, co można zabrać ze sobą na pokład samolotu, są w większości podobne lub takie same, bez względu na wybraną linię lotniczą. Przed podróżą warto jednak odwiedzić stronę swojego przewoźnika i tam upewnić się w temacie aktualnie obowiązujących przepisów.

W bagażu podręcznym powinny znaleźć się rzeczy najbardziej potrzebne. Najbardziej dotkliwe dla pasażerów są zwykle ograniczenia dotyczące wnoszenia płynów. Czy można wziąć wodę do samolotu? Do bagażu podręcznego można spakować maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Dotyczy to m.in. szamponu, płynu do płukania ust, płynnych balsamów do ciała i napojów - w tym alkoholu. Wyjątkiem są produkty zakupione w strefie wolnocłowej.

W bagażu podręcznym mogą znajdować się również:

żywność i napoje;

sprzęt elektroniczny (np. aparat fotograficzny, laptop, konsola do gier, żelazko, telefon, baterie);

ubrania i obuwie;

sprzęt medyczny (np. glukometr) oraz leki;

książki, kluczyki, notatnik, długopis;

środki higieniczne (np. jednorazowa maszynka do golenia).

Czego nie można mieć w bagażu podręcznym?

Oprócz płynów w opakowaniach powyżej 100 ml, w bagażu podręcznym nie można przewozić przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Do nich należą m.in.:

materiały wybuchowe oraz ich imitacje i repliki;

broń palna;

przedmioty o ostrych zakończeniach, m.in. noże i nożyczki o długości ostrza większej niż 6 cm, korkociągi, strzykawki, wiertła;

narzędzia robotnicze;

broń pneumatyczna i na dwutlenek węgla, m.in. broń śrutowa i na kulki;

obezwładniających substancji chemicznych, m.in. gazów obronnych;

Ponadto w bagażu podręcznym nie można posiadać takich przedmiotów jak:

sprzęt sportowy/turystyczny z ostrymi lub metalowymi elementami (m.in. deskorolka, rzutki, kije wspinaczkowe, kije golfowe, łyżwy, szable, wędki, toporki biwakowe);

wybrane urządzenia emitujące ciepło (latarki gazowe, paliwo do zapalniczek, zapałki sztormowe);

tępe przedmioty, które mogą służyć do uderzenia innej osoby, m.in. kije do baseballu i softballu, pałki, sprzęt do sztuk walki).

To, co można mieć w bagażu podręcznym może też zależeć od przepisów celnych i innych danego kraju. Dotyczy to przede wszystkim alkoholu, żywności i papierosów, których nie można wwozić do niektórych państw.

