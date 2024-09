Spis treści: 01 Nowa atrakcja na lotnisku w Radomiu

02 Co czeka najmłodszych? Zabawa i nauka

03 Lotnisko w Radomiu i atrakcje

Nowa atrakcja na lotnisku w Radomiu

Lotnisko to nie tylko miejsce, w którym odprawiamy się na lot i wsiadamy do samolotu. Teren portu lotniczego może służyć do organizowania wydarzeń czy tworzenia przestrzeni rozrywkowych, handlowych, a nawet edukacyjnych. Przykładem takiego miejsca może być dopiero co otwarte centrum edukacyjno-rozrywkowe Flyport by Baltona. Powstało na lotnisku Warszawa-Radom i ma ciekawą ofertę dla najmłodszych.

Jak podają twórcy tego miejsca, to multimedialne centrum, w którym nauka spotyka się z rozrywką. Nie bez znaczenia pozostaje też jego lokalizacja - motywem głównym jest bowiem lotnictwo i kosmos. Całość łączy elementy wystawy naukowej z miejscem, w którym ciekawscy świata najmłodsi mogą samodzielnie sprawdzić, jak działają rzeczy, z którymi na co dzień nie mamy styczności - tak, kosmiczne podróże też są możliwe, bo wśród atrakcji znajdziemy choćby sterowanie kosmicznym łazikiem czy inne interaktywne elementy.

Co czeka najmłodszych? Zabawa i nauka

Niemal tysiąc metrów kwadratowych ekspozycji podzielono na 4 obszary tematyczne:

Strefa Od Marzeń do Chmur

Strefa Lotnisko - Instrukcja Obsługi

Strefa Ziemia, Kosmos i My

Strefa Park Zabaw

Poszczególne elementy pozwolą nam przejść chronologicznie od początków lotnictwa, przez jego historię, aż po wyzwania, które wiążą się z eksploracją kosmosu. Nie zabrakło zarówno "przyziemnych" tematów, jak i tych bardziej przyszłościowych, które zabierają uczestników do przestrzeni kosmicznej - przynajmniej teoretycznie.

Lotnisko w Radomiu i atrakcje

Oddana do użytku inwestycja z pewnością stanie się ciekawym punktem wypraw ze szkół i nie tylko. Nie jest przeznaczona wyłącznie dla pasażerów, choć znajduje się w terminalu lotniska. Skorzystać z niej mogą również grupy wycieczkowe, które nie udają się w podróż samolotem.

Ciekawym pozostaje wybór miejsca, bo mimo wszystko port lotniczy w Radomiu nie cieszy się dużą popularnością. Z drugiej strony, ewidentnie jest tam miejsce na budowę takich atrakcji. Na nadmiar pasażerów w Radomiu nie narzekają...

