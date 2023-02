Jak powiedział szef administracji Hongkongu, John Lee: - To, panie i panowie, jest prawdopodobniej największym powitaniem na świecie. Te słowa zostały wygłoszone podczas kampanii turystycznej "Hello Hong Kong", w jej trakcie zostały również potwierdzone informacje o darmowych 500 000 biletów lotniczych, które mają zapewnić napływ turystów do tego miejsca.

Czy każdy z nas może mieć darmową podróż do tego zakątka świata? Teoretycznie tak, ale pod pewnymi warunkami. Rozdawanie biletów nie obejmie w tym samym czasie całego świata, lecz najpierw będzie dotyczyć wyłącznie mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej. Turyści z tego regionu będą mogli cieszyć się z bezpłatnych lotów już od 1 marca tego roku.

Reklama

Następnie akcja rozszerzy się na Chiny kontynentalne (w kwietniu), z kolei o Azję Północno-Wschodnią i resztę świata w maju. Czy do tego czasu zostaną jeszcze wolne i darmowe miejsca w samolotach? Trzeba trzymać kciuki. Należy również zaznaczyć, że rozdawanie biletów będzie trwało zaledwie 6 miesięcy, a większość z nich ma zostać rozdysponowana w wyniku losowania lub promocyjnej oferty - trzeba będzie kupić jeden bilet, by drugi otrzymać za darmo. Niestety z Polski nie ma bezpośredniego połączenia z Hongkongiem.

Turyści, aby otrzymać bezpłatny bilet lotniczy do Hongkongu, muszą złożyć specjalny internetowy wniosek za pośrednictwem linii lotniczych z tego obszaru: Cathay Pacific, Hong Kong Airlines oraz HK Express.

Hongkong należał niegdyś do czołówki świata w zakresie turystyki. W 2018 roku liczba turystów osiągnęła rekordowy poziom 65,1 mln. Jednakże z powodu burzliwej sytuacji politycznej i pandemii COVID-19 liczba turystów spadła do 3,5 mln w 2020 roku. Z kolei w 2021 roku, za sprawą surowych restrykcji, było jeszcze gorzej - do Hongkongu przyjechało mniej niż 100 000 osób. Obecnie obszar ten stara się ożywić gospodarkę i zwiększyć napływ turystów.

Jak zapewnia administracja w Hongkongu, koszty biletów lotniczych w klasie ekonomicznej mają zostać pokryte przez władze lotniska. Jednakże, jak podaje Washington Post, trzeba liczyć się także z dodatkowymi kosztami w postaci podatków i innych opłat. Ponadto przy wjeździe trzeba pokazać dowód szczepienia i ostatnie negatywne testy na koronawirusa. Trzeba również pamiętać, że nadal obowiązuje noszenie maseczek na twarzy we wszystkich miejscach publicznych. Projekt jest częścią pakietu pomocowego związanego z COVIDEM, którego wartość wynosi 250 mln dolarów amerykańskich.