Już w przyszłym tygodniu początek ferii zimowych dla pierwszych województw i w Beskidy zjadą się turyści z całej Polski, a obok nart, sanek i spacerów po deptaku pojawi się nowy obowiązkowy przystanek. Na szczycie Góry Parkowej oddano do użytku 36-metrową wieżę widokową.

Góra Parkowa w nowym kadrze

Góra Parkowa od dekad jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krynicy. Na szeroki wierzchołek wwozi kolejka linowo-terenowa, której początki sięgają lat 30. XX wieku. Dla tych, którzy wolą spacer, czeka wygodna ścieżka, którą spokojnie można dostać się na szczyt. A tam z roku na rok czeka coraz więcej atrakcji.

Jedną z głównych od wielu lat jest tor saneczkowy (którego historia również sięga lat 30. XX wieku), na którym obecnie zjeżdża się na specjalnych matach. Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejszy odpoczynek, czekają piękne widoki na góry z możliwością odpoczynku na trawie lub ławeczkach. Niedawno otworzona została także Polana Muzyki i Świateł, która służy m.in. popularyzacji muzyki m. in. Jana Kiepury - słynnego tenora nieodłącznie kojarzonego z miastem.

Polana Muzyki i Świateł na Górze Parkowej w Krynicy-Zdrój MAREK DYBAS/REPORTER East News

Do tej pory panorama była jednak fragmentaryczna, ograniczona w zasadzie do jednego kierunku. Stąd pomysł na kolejną atrakcję, która pozwoli sięgnąć wzrokiem jeszcze dalej. Nowa wieża, wzniesiona obok górnej stacji kolejki, otwiera pełny widok na uzdrowisko oraz pasma Beskidu Sądeckiego i Niskiego, co szczególnie zimą daje efekt rozległej, jasnej przestrzeni ponad dolinami.

Rozwiń

Wieża jest kolejnym elementem szerokiej modernizacji prowadzonej przez Polskie Koleje Linowe. W ostatnich latach odnowiono stacje kolejki, historyczne wagony oraz modernistyczne tarasy, a wnętrza restauracji i kawiarni odzyskały styl art déco.

Widok ze szczytu Góry Parkowej jest piękny, ale ograniczony do jednego kierunku i przysłonięty przez drzewa MAREK DYBAS/REPORTER East News

Krynica to idealne miejsce na ferie

Krynica-Zdrój, jedno z najsłynniejszych polskich uzdrowisk, od XIX wieku przyciągała kuracjuszy, artystów i turystów. Miasto położone w Beskidzie Sądeckim łączy tradycję leczenia wodami mineralnymi z funkcją nowoczesnego kurortu górskiego.

Nowa wieża widokowa idealnie wpisuje się w ten model, oferując atrakcję dostępną niezależnie od pogody i formy wypoczynku. Dla tych, którzy podczas ferii szukają nie tylko sportowych emocji, ale też chwili refleksji nad krajobrazem, Góra Parkowa może stać się jednym z najciekawszych zimowych punktów na mapie południa Polski.

Źródła: Polskie Koleje Linowe, muratorplus.pl, Wikipedia, gazetakrakowska.pl

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News