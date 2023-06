Spis treści: 01 Mutlipass Wizz Air już dostępny!

02 Za subskrypcję zapłacimy od 238 do 478 złotych

03 Minimalny czas subskrypcji wynosi 6 miesięcy

04 Czy multipass od Wizz Air w ogóle się opłaca?

Mutlipass Wizz Air już dostępny!

Polski rynek lotniczy w końcu doczekał się nowości, za którą wszyscy wyglądali z utęsknieniem. Wizz Air pod koniec kwietnia 2023 roku zapowiedział wprowadzenie usługi multipass. Abonament dotyczy wszystkich lotów z siatki połączeń w Polsce.

Przypomnijmy: w pierwszej połowie maja w Łodzi odbyło się Forum Routes Europe, podczas którego udało się ustalić, że Wizz Air planuje uruchomienie usługi w ciągu kilku dni. Wdrożenie potrwało trochę dłużej, ale wreszcie usługa została uruchomiona w Polsce.

Reklama

Za subskrypcję zapłacimy od 238 do 478 złotych

Według potwierdzonych przez Wizz Air informacji, możemy skorzystać z dwóch opcji Wizz Multipass: albo jeden lot w jedną stronę miesięcznie, albo na jedną podróż w obie strony miesięcznie. Dotyczy to całej międzynarodowej siatki lotów z Polski, co więcej, co miesiąc możemy wybierać inne połączenia. Za jeden lot miesięcznie zapłacimy 239 złotych, natomiast za dwa loty, czyli podróż w obie strony zapłacimy do 478 złotych.

Zdjęcie Polski rynek lotniczy w końcu doczekał się nowości, za którą wszyscy wyglądali z utęsknieniem / 123RF/PICSEL

Minimalny czas subskrypcji wynosi 6 miesięcy

Najkrótszy okres, na jaki możemy wykupić subskrypcję, wynosi co najmniej 6 miesięcy. W związku z tym, jeżeli zdecydujemy się na subskrypcję, nie będziemy mogli z niej wcześniej zrezygnować. Rezerwacji na lot musimy dokonać na 5 dni przed planowanym odlotem.

Należy jednak podkreślić, że wymienione ceny dotyczą tylko lotów Basic, gdzie dostępny mamy mały bagaż podręczny. Firma jednak oferuje rozszerzenie subskrypcji multipass o dodatkowy bagaż. Dołączenie do pakietu z jednym lotem 20-kilogramowego bagażu będzie nas kosztować dodatkowe 172 złote. Przy opcji w obie strony, dodatkowa usługa bagażu rejestrowanego wyniesie nas 344 złote.

Na co jednak warto zwrócić uwagę. Podczas trwania subskrypcji w każdym momencie możemy dołożyć sobie dodatkową usługę, jednak lepiej to dobrze przemyśleć, bo już nie będzie odwrotu. Wizz Air jasno określa zasady korzystania z multipass, jeżeli wykupisz daną usługę, nie ma możliwości rezygnacji z niej podczas trwania subskrypcji.

Czy multipass od Wizz Air w ogóle się opłaca?

Aby określić, czy to się w ogóle opłaca, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, jakie kraje są naszym punktem docelowym. Jeżeli wybieramy się do miejsc, gdzie ceny biletów są znacznie tańsze, niż w przypadku innych, jak Holandia czy Skandynawia, to multipass może wydawać się niepotrzebną fanaberią.

Jednak, jeżeli zamierzamy latać co miesiąc, a naszym celem są kraje o wiele dalsze i bardziej egzotyczne, jak Maroko czy Wyspy Kanaryjskie, to będzie to inwestycja, która zwróci nam się już w pierwszych dniach otwarcia sezonu, gdy ceny biletów poszybują mocno w górę.

Należy jednak pamiętać o tym, że loty się nie kumulują. Jeżeli w danym miesiącu nie skorzystamy z usługi, to najzwyczajniej w świecie nasze pieniądze nam przepadną. Pamiętajmy jednak, że nie są to oficjalnie udostępnione cenniki przez linie lotnicze, w związku z czym ceny usług mogą ulec zmianie.