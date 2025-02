Radom czy Zielona Góra. Które lotnisko radzi sobie lepiej?

Tomasz Wróblewski Aktualizacja

Styczeń nie był dobrym miesiącem dla lotniska w Radomiu. Odprawiło się tam 3 tys. pasażerów - o połowę mniej niż w tym samym okresie 2024 roku. Radomskie lotnisko ma obecnie dwa regularne kierunki lotów: do Rzymu i do Larnaki na Cyprze, a i to wkrótce się zmieni.